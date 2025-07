NASCAR, San Diego prende il posto di Chicago nel 2026

San Diego si prepara per accogliere nel 2026 una gara della NASCAR Cup Series. La città che sorge nello Stato della California prende il posto di Chicago ed ospiterà almeno per una stagione l’unica prova del calendario all’intero di un tracciato cittadino non permanente.

La nota serie riservata alle stock car celebrerà nel weekend del 21 giugno il 250mo anniversario della Marina Militare degli Stati Uniti. Per l’occasione verrà quindi utilizzata la Base Navale di Coronado, sarà la prima corsa all’intero di una struttura attiva designata per un utilizzo militare.

La struttura denominata ‘West Coast Quarterdeck’ si estende dall’isola di San Clemente, a 80 km dalla costa di Long Beach, fino al Mountain Warfare Training Facility, a 80 km a est di San Diego. La NASCAR, oltre a Sonoma, torna ad avere una seconda prova nell’importante mercato californiano dopo la chiusura dell’Auto Club Speedway (per una riconfigurazione di fatto mai iniziata) ed alcune edizioni del ‘Clash’ al ‘Los Angeles Memorial Coliseum’.

Chicago invece esce di scena almeno per il 2026. Shane van Gisbergen ha vinto nel 2023 e nel 2025, mentre Alex Bowman si è imposto nel 2024. La metropoli che sorge nello Stato dell’Illinois ha segnato in ogni caso la storia della NASCAR ospitando la prima gara della storia all’interno di un tracciato cittadino.