NASCAR, la Cup Series torna protagonista tra i muretti di Chicago

Continua da Chicago la stagione ed il ‘torneo nel campionato’ della NASCAR Cup Series. Dopo Atlanta, impianto visitato per la seconda ed ultima volta in questo 2025, le stock car si apprestano per visitare nuovamente il circuito non permanente che sorge nello Stato dell’Illinois.

Tutto è pronto per la terza edizione dell’unica competizione cittadina della NASCAR Cup Series, round unico nel proprio genere che potrebbe non avere un futuro. Il 2025 segna infatti l’ultimo anno del primo accordo tra una delle metropoli più importanti degli USA e la NASCAR, un contratto che potrebbe essere prolungato anche per i prossimi anni.

In attesa di scoprire cosa succederà nel prossimo futuro, i piloti della Cup Series sono attesi a battagliare in un percorso di 2.2 miles (3.54 km) intervallati in 12 pieghe. La pista, sviluppata sul noto simulatore di guida iRacing, è la medesima del 2022 e del 2023, la speranza è quella di avere una competizione asciutta e non bagnata come accaduto nei due anni citati.

Il neozelandese Shane van Gisbergen (2023), vincitore a Mexico City qualche settimana fa e l’americano Alex Bowman (2024) compaiono nell’albo d’oro di questa speciale manifestazione. Ognuno può avere in ogni caso una concreta chance di imporsi in un evento così atipico, indubbiamente storico visto che in oltre 70 di storia la NASCAR non aveva mai corso in un tracciato cittadino prima del 2023.