Nadia Battocletti salta la Diamond League Londra: perché non corre i 5000 e i prossimi passi

Nadia Battocletti non correrà i 5000 metri nell’ambito dell’undicesima tappa della Diamond League. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica sbarcherà a Londra nella giornata di sabato 19 luglio e la Campionessa d’Europa sulla distanza era annunciata nella capitale britannica, ma alla vigilia dell’evento ha deciso di dare forfait.

La vice campionessa olimpica dei 10.000 metri ha preferito chiamarsi fuori da questo impegno agonistico per scelta tecnica ed è in partenza per un periodo di allenamento sull’altopiano di Asiago. La fuoriclasse trentina, che ha gareggiato per l’ultima volta ormai tre settimane fa imponendosi di forza sui 5.000 metri agli Europei a squadre, ha iniziato a tutti gli effetti il cammino che la condurrà verso i Mondiali previsti a Tokyo dal 13 al 20 settembre.

Ai nastri di partenza nella prova di Londra ci saranno le etiopi Marta Alemayo, Fantaye Belayneh, Chaltu Dida, Medina Eisa, Hirut Meshesha, Yenawa Nbret, Fotyen Tesfay, l’olandese Diane van Es, la keniana Margaret Akidor. La primatista italiana sarebbe stata una delle grandi favorite, ma prendersi uno stop e concentrarsi sulla preparazione in vista del grande evento è probabilmente la scelta migliore per un’atleta che in questa stagione ha vinto anche la 10 km agli Europei su strada.