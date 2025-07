Nadia Battocletti: “Mi sto divertendo tantissimo in questo 2025, prossimo obiettivo i Mondiali”

Nadia Battocletti è diventata a suon di prestazioni e risultati la regina incontrastata del mezzofondo europeo, dimostrando di poter dare fastidio anche alle migliori africane soprattutto in caso di gare tattiche. La 25enne trentina, argento olimpico a Parigi 2024 nei 10.000 metri, sta disputando una stagione meravigliosa e a questo punto sogna in grande verso i Mondiali di Tokyo.

“I risultati del 2024 erano il mio sogno e appena ho iniziato a sognare, per l’appunto, ho detto ‘Perché smettere e fermarci qui?’. Quindi ho continuato e mi sto divertendo tantissimo anche in questo 2025. Gli occhi sono puntati sui Mondiali di Tokyo a settembre, quello è l’obiettivo stagionale“, dichiara la nativa di Cles nell’ambito di una cerimonia in cui ha ricevuto il premio internazionale Fair Play Menarini a Fiesole.

“Dalle mie parti, nella mia valle, si dice che c’è stato un effetto Battocletti perché le società hanno avuto un numero di iscritti talmente tanto elevato che hanno dovuto dire purtroppo dei no, e quindi sono molto felice. Anche correndo magari in ciclabile o in città, a volte la gente mi guarda o mi dice: ‘Ma sai che ho ricominciato a correre?’. Penso quindi che sia anche questo il bello di fare sport“, dichiara l’azzurra.

“Il concetto di fair play per me è fondamentale, penso che sia la base dello sport, perché senza questo concetto penso che non riusciremmo a entrare in gara con lo stesso spirito con cui entriamo in questi giorni, in questi anni, e penso che alla fine sia anche un po’ alla base di quello che ci aiuta e ci appassiona“, conclude Battocletti (fonte: Ansa).