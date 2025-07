MXGP, si torna in gara con il GP di Finlandia. Febvre vuole tenere a distanza Coenen

Dopo due fine settimana di riposo, torna in scena il Mondiale motocross 2025. Il ritorno alle gare avverrà in concomitanza con il Gran Premio di Finlandia, tredicesimo appuntamento della stagione. Gli orari? Gara-1 domenica 13 luglio andrà in scena alle ore 15.15 italiane (le ore 14.15 locali), mentre Gara-2 scatterà alle ore 18.10.

Si gareggerà sul tracciato denominato Iitti-KymiRing in vista di una tappa di capitale importanza per la stagione della classe regina del motocross. Dove eravamo rimasti? Il campionato aveva vissuto l’ultima tappa del Gran Premio di Gran Bretagna sul tracciato di Matterley Basin dove, come sempre, le emozioni non erano mancate.

La tappa britannica aveva visto la zampata di Romain Febvre. Il francese della Kawasaki, infatti, si era aggiudicato il round, salendo a quota 584 punti in classifica generale, mandando un messaggio a Lucas Coenen che, negli appuntamenti precedenti, aveva rosicchiato parecchi punti al leader della graduatoria. Il belga della KTM, infatti, ora si trova a 32 punti dalla vetta, con la chiara intenzione di rifarsi immediatamente.

Alle loro spalle, come sempre, il vuoto. In terza posizione rimane l’olandese Glenn Coldenhoff (Fantic) con 411 punti, quindi in quarta lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) a quota 383, mentre è quinto il francese Maxime Renaux (Yamaha) con 347. Il migliore degli italiani, invece, rimane Andrea Bonacorsi (Fantic), ottavo nella generale con 312 punti con l’intenzione di riavvicinarsi a Calvin Vlaanderen e Jeffrey Herlings che lo avevano sopravanzato dopo la tappa di Matterley Basin.