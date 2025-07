MXGP: Sacha Coenen svetta in gara-1 a Loket. Nono Mattia Guadagnini

Termina con il trionfo di Sacha Coenen la gara-1 valida per il GP della Repubblica Ceca, appuntamento numero quattordici del Mondiale 2025 di motocross, specialità MXGP. Grande prova per il belga della KTM, artefice di una prova dominata in lungo ed in largo.

Il pilota nello specifico si è rivelato il più lesto già dall’uscita dal cancelletto, dove si è preso la leadership disputando una gara in totale controllo, terminata con il cronometro di 22:25.413. Al secondo posto si è invece piazzato lo sloveno Jan Pancar (KTM), il quale ha raccolto un gap di 0:20.391.

Terza posizione invece per il leader della classifica del Mondiale Romain Febvre (Kawasaki). Il francese ha dovuto accontentarsi di uno scarto di 0:21.550 precedendo Ruben Fernandez (Honda), quarto con +0:23.253 e Glenn Coldenhoff (Fantic), quinto a +0:25.228. Da segnalare inoltre la nona piazza del ducatista italiano Mattia Guadagnini con un distacco di +0:56.674.

Nella classifica generale Febvre svetta a 653 punti, seguito da Lucas Coenen (646) e Coldenhoff (474). Gara-2 si disputerà alle 17:10.