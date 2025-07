MXGP, Febvre vince gara-2 a Loket ma il GP di Cechia va a Lucas Coenen. 9° Bonacorsi

Romain Febvre rialza la testa dopo il deludente quinto posto di gara-1 e vince la seconda manche del Gran Premio di Cechia 2025, valevole come quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross. Il francese della Kawasaki limita i danni dunque in una giornata favorevole al suo avversario e conserva la tabella rossa di leader del campionato MX2, ma il margine adesso è minimo quando mancano ancora 6 round alla fine.

A Loket il vero trionfatore della domenica risponde infatti al nome di Lucas Coenen, che ha ottenuto un solido secondo posto in gara-2 dopo la vittoria nella manche d’apertura imponendosi nella graduatoria overall dell’evento. Il giovane fenomeno belga della KTM si è avvicinato così a -10 da Febvre nel Mondiale, restando pienamente in corsa per il titolo iridato al suo primo anno nella classe regina.

In gara-2 il podio è stato completato in terza piazza dalla Fantic del neerlandese Glenn Coldenhoff, che ha preceduto le Yamaha dello svedese Isak Gifting (4°) e dell’olandese Calvin Vlaanderen (5°). Bilancio discreto in chiave azzurra, con Andrea Bonacorsi 9° sulla Fantic e Mattia Guadagnini 11° sulla Ducati.

CLASSIFICA GARA-2 GP CECHIA MXGP 2025

1 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 35:30.158 0.000 51.216 25

2 96 COENEN, Lucas BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:32.626 2.468 51.157 22

3 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 35:48.349 18.191 50.782 20

4 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 35:50.347 20.189 50.735 18

5 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:51.802 21.644 50.701 16

6 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTOAruba.it – Ducati Factory MX Team Ducati 36:06.789 36.631 50.350 15

7 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Honda HRC Honda 36:12.592 42.434 50.216 14

8 93 GEERTS, Jago BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 36:16.159 46.001 50.133 13

9 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Fantic Factory Racing MXGPFantic 36:32.118 1:01.960 49.768 12

10 189 BOGERS, Brian NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 36:37.448 1:07.290 49.648 11

11 101 GUADAGNINI, Mattia ITA FMI Aruba.it – Ducati Factory MX Team Ducati 36:39.078 1:08.920 49.611 10

12 919 WATSON, Ben GBR ACU MRT Racing Team Beta Beta 36:40.661 1:10.503 49.575 9

13 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB JM Honda Racing Honda 36:56.868 1:26.710 49.213 8

14 811 STERRY, Adam GBR ACU Chambers KTM Racing KTM 37:00.919 1:30.761 49.123 7

15 319 PRUGNIERES, Quentin Marc FRA FFM TEAM Honda Motoblouz SR Motul Honda 37:04.560 1:34.402 49.043 6

16 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 37:12.713 1:42.555 48.863 5

17 226 KOCH, Tom GER DMSB MRT Racing Team Beta Beta 37:16.555 1:46.397 48.779 4

18 39 VAN DE MOOSDIJK, Roan NED KNMV KTM Kosak Team KTM 35:35.267 -1 Lap 48.404 3

19 87 BRUMANN, Kevin SUI SWISSMOTOMX-Handel Husqvarna RacingHusqvarna 36:00.244 24.977 47.845 2

20 300 LUDWIG, Noah GER DMSB KTM Sarholz Racing Team KTM 36:03.283 28.016 47.777 1

21 224 TERESAK, Jakub CZE ACCR KMP HONDA RACING TEAM BY DVAG Honda 36:05.982 30.715 47.718 0

22 180 AMBJÖRNSON, Leopold SWE SVEMO Team Leoparden Racing Honda 36:27.124 51.857 47.257 0

23 109 PLCH, Rudolf CZE ACCR Yamaha 36:40.406 1:05.139 46.971 0

24 474 BOULARD, Bryan BEL FMB Triumph 36:45.663 1:10.396 46.859 0

25 499 ALBERIO, Emanuele ITA FMI GASGAS 36:51.853 1:16.586 46.728 0

26 174 VALERI, Alessandro ITA FMI Honda 36:54.791 1:19.524 46.666 0

27 531 HELLRIGL, Florian AUT AMF KTM 37:37.506 2:02.239 45.783 0

28 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 12:14.947 -13 Laps 46.877 0