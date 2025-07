MXGP: Andrea Bonacorsi terzo nella Qualifying Race, miglior tempo per Coenen

Comincia davvero in modo positivo il weekend di Andrea Bonacorsi al GP di Finlandia, dodicesimo appuntamento valido per il Motomondiale 2025 di Motocross, specialità MXGP. Il centauro italiano ha infatti conquistato il terzo posto nella Qualifying Race, sfoggiando un ottimo passo che fa ben sperare per le due gare.

Nello specifico il pilota in forza alla Fantic Racing ha raccolto uno scarto di +0:18.094 rispetto a Lucas Coenen (KTM,), abile a strappare il primo tempo girando in 23:35.419. Secondo posto invece per l’olandese Calvin Vlaandren (Yamaha), secondo a 9.363.

Da segnalare poi il quarto piazzamento di Ruben Fernandez (Honda), quarto con un gap di +0:28.816 piazzandosi davanti a Jago Geerts (Yamaha), quinto a 34.579, e Romain Febvre (Kawasaki), sesta a 40.506.

Appena fuori dalla top 10 infine Alberto Forato (Honda), undicesimo a 53.122, mentre Mattia Guadagnini (Honda) ha chiuso tredicesimo a 1:06.454. Solo tredicesimo inoltre Glenn Coldenhoff (Fantic) a 54.614.