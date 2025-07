MX2, De Wolf vince la Qualifying Race in Finlandia. Adamo perde altri due punti da Laengenfelder

Kay De Wolf torna a recitare un ruolo da protagonista dopo il passaggio a vuoto di Matterley Basin e si impone nella Qualifying Race di MX2 del Gran Premio di Finlandia 2025, tredicesimo round stagionale del Mondiale Motocross. L’olandese dell’Husqvarna ha fatto bottino pieno al sabato, conquistando i 10 punti a disposizione e garantendosi la miglior scelta possibile del cancelletto in partenza per le due manche domenicali sulla sabbia del KymiRing.

De Wolf ha approfittato della brutta caduta di Liam Everts, ritrovandosi in prima posizione e conservandola fino alla bandiera a scacchi dopo aver superato in precedenza la KTM del belga Sacha Coenen (2° a 6.407 dalla vetta) e la Triumph dello spagnolo Guillem Farres (3° a 12.197). Quarta piazza al traguardo per il leader del campionato Simon Laengenfelder (KTM), che può ritenersi soddisfatto avendo guadagnato altri due punticini sul suo primo inseguitore Andrea Adamo, 6° con la KTM.

Con questo risultato, Laengenfelder si conferma saldamente in vetta alla classifica generale del Mondiale MX2 con un margine di 54 punti su Adamo, 67 su De Wolf, 118 su Everts e 140 su Sacha Coenen.

CLASSIFICA QUALIFYING RACE GP FINLANDIA MX2 2025

1 1 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 23:51.073 0.000 52.978 10

2 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 23:57.480 6.407 52.742 9

3 99 FARRES, Guillem ESP RFME MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 24:03.270 12.197 52.531 8

4 27 LÄNGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull KTM Factory RacingKTM 24:04.914 13.841 52.471 7

5 317 VALIN, Mathis FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 24:07.410 16.337 52.380 6

6 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 24:19.920 28.847 51.932 5

7 8 MC LELLAN, Camden RSA KNMV MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 24:20.699 29.626 51.904 4

8 9 BENISTANT, Thibault FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 24:44.412 53.339 51.075 3

9 172 VALK, Cas NED KNMV Van Venrooy KTM Racing KTM 24:45.821 54.748 51.026 2

10 47 REISULIS, Karlis Alberts LAT LAMSF Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 24:47.956 56.883 50.953 1

11 319 PRUGNIERES, Quentin Marc FRA FFM WZ-RACING KTM KTM 24:51.358 1:00.285 50.837 0

12 489 WALVOORT, Jens NED KNMV KTM BTS RACING TEAM KTM 24:52.054 1:00.981 50.813 0

13 4 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 24:55.399 1:04.326 50.700 0

14 20 MIKULA, Julius CZE ACCR TM Moto CRD Motosport TM 25:14.818 1:23.745 50.050 0

15 18 LATA, Valerio ITA FMI Honda HRC Honda 25:24.176 1:33.103 49.742 0

16 83 GRAU, Maxime FRA FFM WZ-RACING KTM KTM 25:28.809 1:37.736 49.592 0

17 480 HINDERSSON, Kasimir FIN SML KTM 25:38.120 1:47.047 49.291 0

18 256 SMITH, Magnus DEN DMU KL Racing Team KTM 24:45.221 -1 Lap 47.120 0

19 26 EVERTS, Liam BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 11:39.795 -7 Laps 50.003 0

20 114 VENNEKENS, Nicolas BEL FMB VNT Racing KTM KTM 11:22.044 -8 Laps 42.754 0