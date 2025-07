MX2, Andrea Adamo trionfa in gara-2 a Loket. Secondo posto per Laengenfelder

Segnali importantissimi da Andrea Adamo. Dopo la quinta piazza i gara-1, il pilota siciliano si è preso di prepotenza gara-2 al GP della Cechia, quattordicesimo atto del Mondiale 2025 di motocross, classe MX2, in fase di svolgimento questo fine settimana presso il tracciato di Loket. Prestazione davvero importante per il pilota, abile a non lasciare scappare Laengenfelder, in questa occasione secondo nonché vincitore del fine settimana.

Ma andiamo con ordine. Il centauro in forza alla KTM è partito già molto aggressivo dall’uscita dei blocchi, posizionandosi secondo alle spalle di Mathis Valin e davanti a Valerio Lata. Leggermente attardato invece il leader della classifica, costretto ad inseguire dalla quarta piazza. A -19.12′ dalla fine della fase a tempo l’italiano ha quindi sorpassato il francese, cercando di prendere più margine possibile sugli inseguitori ed arrivando addirittura a +10’00 sul già citato Laengenfelder che, nel frattempo, ha risalito la china fino al posto d’onore, raccogliendo un distacco finale su Adamo di 0:07.559.

Sul gradino più basso del podio si è poi posizionata invece la Kawasaki di Valin, il quale con 0:10.871 ha preceduto Kay de Wolf (Husqvarna), quarto con 0:15.232. Più indietro invece Sacha Coenen (KTM), ottavo a +0:45.497, mentre un piccolo errore ha inchiodato la Honda di Valerio Lata, al decimo posto con +1:01.485.

Quando mancano ancora sei appuntamenti alla fine della stagione, Laengerfelder comanda le operazioni con 665 punti, quarantasette lunghezze in più rispetto al nostro Adamo, attualmente secondo con 618. Non lontano Kay de Wolf, terzo a 606. Il prossimo appuntamento sarà il GP del Belgio, pianificato per il 3 agosto.