MX2, Andrea Adamo torna sul podio ed è 2° in gara-1 nel GP di Finlandia! Vince De Wolf, 6° Laengefelder

Kay De Wolf si conferma in grande spolvero questo weekend sulla sabbia del KymiRing a Iitti e, dopo aver centrato la pole imponendosi nella Qualifying Race del sabato, vince anche la prima manche domenicale di MX2 per il Gran Premio di Finlandia 2025, valevole come tredicesimo capitolo stagionale del Mondiale Motocross.

L’olandese dell’Husqvarna è venuto fuori alla distanza con un ritmo eccezionale, effettuando il sorpasso decisivo per il successo dopo meno di dieci minuti su Andrea Adamo e gestendo poi la sua leadership senza esagerare, anche con l’obiettivo di risparmiare energie preziose verso gara-2. Buon risultato comunque per il siciliano della KTM, autore finalmente di una partenza perfetta (holeshot) e battuto solamente da un formidabile De Wolf.

Terza posizione all’arrivo per la Yamaha del francese Thibault Benistant, davanti alla KTM del belga Sacha Coenen e alla Triumph del sudafricano Camden McLellan. Solo 6° il leader del campionato Simon Laengenfelder, protagonista di una manche da incubo tra cadute ed errori in cui alla fine è riuscito tutto sommato a limitare i danni a livello di punti iridati

La situazione aggiornata in classifica generale vede Laengenfelder al comando con un margine di 47 punti su Adamo, 57 su De Wolf, 133 su Everts (out per infortunio oggi), 137 su Coenen e 157 su Benistant.

CLASSIFICA GARA-1 GP FINLANDIA MX2 2025

1 1 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:13.030 0.000 52.440 25

2 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:16.733 3.703 52.349 22

3 9 BENISTANT, Thibault FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 35:23.143 10.113 52.191 20

4 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:38.818 25.788 51.808 18

5 8 MC LELLAN, Camden RSA KNMV MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 35:47.570 34.540 51.597 16

6 27 LÄNGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:02.006 48.976 51.252 15

7 99 FARRES, Guillem ESP RFME MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 36:13.705 1:00.675 50.977 14

8 317 VALIN, Mathis FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 36:17.151 1:04.121 50.896 13

9 47 REISULIS, Karlis Alberts LAT LAMSF Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 36:32.368 1:19.338 50.543 12

10 4 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 36:34.565 1:21.535 50.492 11

11 172 VALK, Cas NED KNMV Van Venrooy KTM Racing KTM 37:00.025 1:46.995 49.913 10

12 319 PRUGNIERES, Quentin Marc FRA FFM WZ-RACING KTM KTM 35:39.807 -1 Lap 49.059 9

13 18 LATA, Valerio ITA FMI Honda HRC Honda 35:51.426 11.619 48.794 8

14 480 HINDERSSON, Kasimir FIN SML KTM 36:49.810 1:10.003 47.505 7

15 489 WALVOORT, Jens NED KNMV KTM BTS RACING TEAM KTM 35:58.020 -2 Laps 45.942 6

16 114 VENNEKENS, Nicolas BEL FMB VNT Racing KTM KTM 36:07.398 9.378 45.743 5

17 20 MIKULA, Julius CZE ACCR TM Moto CRD Motosport TM 5:20.435 -17 Laps 36.401 4

18 83 GRAU, Maxime FRA FFM WZ-RACING KTM KTM 4:13.432 -19 Laps 0.000 3