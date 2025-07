MX2: Al GP delle Fiandre prosegue la rincorsa di Andrea Adamo

Prosegue senza soluzione di continuità la rincorsa al titolo di Andrea Adamo. Il pilota siciliano cercherà di fare la voce grossa quello fine settimana in quel di Lommel, circuito che ospiterà il GP delle Fiandre, quindicesimo atto del Mondiale 2025 di Motocross, classe MX2.

Sarà un appuntamento fondamentale per il pilota in sella alla KTM, al momento ancora secondo nella classifica generale. Dopo il weekend svoltosi in quel di Loket, il centauro infatti è arrivato a quota 618 punti perdendo leggermente terreno su Simon Langenfelder (KTM), attualmente al comando con 665. Da non sottovalutare inoltre Kay de Wolf (Husqvarna), terzo con 606 e quindi ancora lui abbondantemente in lizza. Alla finestra c’è invece Sacha Coenen (KTM), quarto con 520.

La ricetta sarà sempre la stessa: Adamo dovrà infatti prendere confidenza fin da subito, con l’obiettivo di svolgere un’ottima sessione di qualifiche in modo da potersi trovare in una posizione vantaggiosa fin dall’uscita dai blocchi. Ottenere il podio in entrambe le gare potrebbe risultare un risultato utile per insidiare i diretti rivali.

Da tenere in forte considerazione saranno i già citati Laengenfelder e de Wolf che, lo scorso anno, hanno dominato le due prove, dimostrando di essere particolarmente competitivi sul tracciato belga. Non si dovrà dunque abbassare in nessun modo la concentrazione. Quando mancano soltanto sette fine settimana alla fine, ogni centimetro può risultare decisivo.