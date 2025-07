Mountain bike: Tom Pidcock torna in gara ad Andorra e domina. Quinto Luca Braidot

Niente Tour de France per lui, dopo la partecipazione al Giro d’Italia. Tom Pidcock ha deciso dunque di ritornare in estate al vecchio amore, la mountain bike: tappa di Coppa del Mondo ad Andorra con al via la stella della disciplina, campione olimpico in carica nel cross country.

Il britannico ha ovviamente timbrato il cartellino: nessun patema, dominio in gara a Pal Arinsal e vittoria nettissima per il classe 1999 che era all’esordio stagionale nel fuoristrada.

Alle sue spalle troviamo la sorpresa francese, il 2002 Luca Martin, staccato di 21”. Terzo invece è il britannico Charlie Aldridge, a 52”, prevalendo in chiave podio sull’altro transalpino Mathis Azzaro.

In casa Italia ottima prova da parte di Luca Braidot: l’azzurro chiude quinto a 1’16”. Da sottolineare anche la top-10 di Simone Avondetto, decimo, e il quattordicesimo posto di Juri Zanotti.