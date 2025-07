Mountain bike: la scatenata Samara Maxwell trionfa in Coppa del Mondo a Pal Arinsal. Quarta Martina Berta

Nuovo appuntamento per la Coppa del mondo di mountain bike. A Pal Arinsal, nel principato di Andorra, una gara vibrante che regala numerosi colpi di scena nel corso del suo svolgimento, si risolve solamente nel finale con il trionfo di una scatenata Samara Maxwell, autrice di una gara clamorosa nella quale ha saputo superare ogni tipo di difficoltà, con il tempo di 1:25:31. Martina Berta conclude con un prestigioso quarto posto la sua performance.

La neozelandese inizia la gara all’attacco insieme alla svizzera Blochlinger, subisce una foratura al secondo giro della gara e si ritrova settima. L’atleta oceanica non si perde però d’animo, recupera un ritardo di poco inferiore al minuto e, in progressione, torna sul gruppo delle migliori per poi operare il sorpasso decisivo nell’ultimo giro. In classifica generale Maxwell guida con 1535 punti, seconda la svizzera Nicole Koller con 1090, terza la svedese Jenny Rissveds con 980 punti.

Conclude in seconda posizione la svizzera Alessandra Keller che, in rimonta, conquista uno splendido piazzamento grazie al sorpasso operato in extremis su Jenny Rissveds e termina a nove secondi dalla vincitrice . La svedese conquista il podio in una gara nella quale orbita nelle posizioni di vertice fin dalle prime battute e nel finale perde una posizione a vantaggio dell’avversaria solo perché non ha più una goccia di energia.

Splendida protagonista di giornata è Martina Berta. L’atleta italiana, in una pista nella quale si trova a proprio agio, chiude con un bellissimo quarto posto, 1:25.57, il suo tempo di riferimento una gara nella quale si trova anche al comando e non esce mai dalle prime posizioni. Peccato che nel finale sia mancato l’ultimo guizzo perché il podio sarebbe stato un risultato più che meritato.