Mountain Bike, i convocati dell’Italia per gli Europei in Portogallo

Il commissario tecnico Mirko Celestino ha diramato i convocati dell’Italia per gli Europei di mountain bike, che saranno in programma in Portogallo a Melgaço dal 23 al 27 luglio. C’è chiaramente grande attesa per la squadra azzurra, visto che nella scorsa edizione Simone Avondetto si è laureato campione d’Europa nella categoria cross country. Con lui saranno in gara anche Luca Braidot e Juri Zanotti.

L’Italia ha vinto l’oro anche nella staffetta mista lo scorso anno e cercherà di ripetersi. In campo femminile sono sempre tre le azzurre scelte nella classe Elité e parteciperanno Martina Berta, Nicole Pesse e Chiara Teocchi.

Qui di seguito l’elenco completo con tutti i convocati, anche nelle categorie Under 23 e Junior, dove l’Italia vuole assolutamente essere protagonista con i suoi giovani.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI MOUNTAIN BIKE 2025

ELITE UOMINI

Simone Avondetto

Luca Braidot

Juri Zanotti

ELITE DONNE

Martina Berta

Nicole Pesse

Chiara Teocchi

UNDER 23 UOMINI

Fabio Bassignana

Elian Paccagnella

Giulio Peruzzo

UNDER 23 DONNE

Lucia Bramati

Sara Cortinovis

Valentina Corvi

JUNIOR UOMINI

Federico Rosario Brafa

Pietro Cao

Ettore Fabbro

Elia Rial

JUNIOR DONNE

Nicole Azzetti

Elisa Ferri

Giorgia Pellizotti