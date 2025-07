Mountain bike: Federico Brafa argento juniores agli Europei

La quarta giornata di gare degli europei di mountain bike, competizione in corso di svolgimento a Melgaco in Portogallo, regala uno splendido argento all’Italia. Nella Juniores Maschile Federico Brafa cede solamente allo sprint con l’austriaco Anatol Friedl e conquista la sua seconda medaglia nella competizione.

Nella categoria Juniores maschile l’austriaco Anatol Friedl si aggiudica la medaglia d’oro completando i sette giri del percorso con il tempo di 01:04:21. Conquista l’argento ed il titolo di vice campione d’Europa l’azzurro Federico Rosario Brafa, superato solamente allo sprint dal rivale, mentre completa il podio lo svizzero Lewin Iten, terzo in 01:04:47. Conclude in diciassettesima posizione Ettore Fabbro che accusa un ritardo di 03:22 dal vincitore, più attardati Elia Rial e Pietro Cao.

Nella categoria Juniores femminile si laurea campione d’Europa la svizzera Anja Grossman, medaglia d’oro con il tempo di 01:03:01. Arriva al secondo posto, 01:04:57 il suo crono, ed è medaglia d’argento la slovena Maruša Tereza Šerkezi, il terzo gradino del podio è della ceca Barbora Bukovska. La migliore delle italiane è Giorgia Pellizzotti, diciannovesima con 01:12:24. Chiudono la propria performance in ventiseiesima e ventisettesima posizione Elisa Ferri e Nicole Azzetti.

Nella categoria Under 23 maschile il francese Adrien Boichis si aggiudica il titolo continentale con il tempo di 01:12:43. L’atleta transalpino precede il danese Withen Albert Philipsen, medaglia d’argento in 01:12:53 e lo svizzero Finn Treudler, terzo in 01:12:54. Fabio Bassignana, migliore degli italiani, taglia il traguardo in ventiduesima posizione, 01:17.34 il suo crono di riferimento. Elian Paccagnella è trentatreesimo in 01:20:05, Giulio Peruzzo chiude la sua performance in trentacinquesima posizione con 01:20:36.