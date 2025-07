Motorsport in lutto: Borja Gomez morto in un incidente in pista

Borja Gomez ci ha lasciato. Il mondo del motociclismo è in lutto per la scomparsa del giovane pilota, deceduto in un gravissimo incidente sul tracciato francese di Magny-Cours in occasione delle prove del giovedì dell’Europeo Stock600 in preparazione al fine settimana del FIM Junior GP.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma sembra che il 20enne spagnolo sia rimasto coinvolto in una caduta multipla innescata probabilmente da una perdita d’olio. A rendere nota la triste notizia è stato il team Laglisse, per cui il centauro correva nella classe Stock internazionale e anche nel campionato spagnolo di Superbike.

Il leader di entrambi i campionati aveva già corso alcune gare nel Mondiale Supersport e aveva fatto capolino anche nel Mondiale Moto2 con i colori del team Fantic, ottenendo il dodicesimo posto a Valencia. Nel comunicato si legge: “A di là del suo eccezionale talento di pilota, ricorderemo Borja come la grande persone che era. La sua simpatia e il suo sorriso saranno eterni, lo porteremo sempre nei nostri cuori“.