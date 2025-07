MotoGP su TV8: orari GP Germania 2025, il programma in chiaro dall’11 al 13 luglio

Il Gran Premio di Germania di MotoGP andrà in scena domenica 13 luglio. La gara canonica sarà preceduta dalla Sprint Race, che si disputerà sabato 12 luglio. La competizione dimezzata sarà, come al solito, prerogativa esclusiva della classe regina. Viceversa, le categorie formative Moto2 e Moto3, avranno solo il GP domenicale sulla distanza piena.

Si correrà al Sachsenring, autodromo edificato nei pressi del centro industriale di Chemnitz, in Sassonia. Siamo dunque nella Germania centro-orientale. Edificato negli anni ’90 per sostituire il vecchio e ormai pericolosissimo tracciato di origine stradale, è un circuito piccolo e compatto. Il giro è il più breve dell’intero Motomondiale (3.671 metri) e, per quanto poco apprezzato dai piloti, non lesina tratti spettacolari.

Nel 2024, in MotoGP Jorge Martin vinse la Sprint, ma il giorno dopo cadde e fu Francesco Bagnaia a trionfare nel Gran Premio della domenica, precedendo i fratelli Marquez. Per quanto riguarda le classi inferiori, affermazioni per Fermin Aldeguer (Moto2) e David Alonso (Moto3). Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, basterà seguire la gara in TV.

MOTOGP – PROGRAMMA GP GERMANIA 2025

VENERDÌ 11 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 12 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 13 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12:15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP GERMANIA 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Non solo! Il Sachsenring è il quarto dei sei eventi per i quali è stata pianificata la trasmissione in chiaro e in diretta del Gran Premio della domenica.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Germania. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento tedesco potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Germania, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 12 LUGLIO

Ore 10:50-11:30, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 12:50-13.30, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 13:45-14:25, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 15:00 Diretta SPRINT MotoGP

DOMENICA 13 LUGLIO

Ore 11:00, Diretta GRAN PREMIO Moto3

Ore 12:15, Diretta GRAN PREMIO Moto2

Ore 14:00, Diretta GRAN PREMIO MotoGP