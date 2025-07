MotoGP, squillo di Francesco Bagnaia! Prima pole stagionale a Brno, caduto Marc Marquez

Va in archivio con un risultato abbastanza sorprendente la qualifica di Brno per la MotoGP, con Francesco Bagnaia che partendo dal Q1 ha conquistato la prima pole position dell’anno (la 25ma della carriera in top class) e partirà davanti a tutti al via della Sprint e soprattutto del Gran Premio di Cechia 2025, valevole come dodicesimo round stagionale del Motomondiale.

Pecco, nell’unico vero time-attack del Q2 con gomme nuove, ha completato un ottimo giro fermando il cronometro in 1’52″303 (nuovo record del circuito), mettendo pressione agli avversari che dovevano ancora scendere in pista per il secondo run. In realtà Marc Marquez era in linea per battere il tempo di Bagnaia (era in vantaggio di due decimi dopo tre settori), ma ha commesso un errore scivolando all’ingresso della penultima curva e buttando via quella che sarebbe stata l’ottava pole della stagione.

Il leader del campionato aveva comunque già messo a referto un buon crono, rivelatosi sufficiente per il secondo posto a 219 millesimi dalla vetta, mentre la prima fila in griglia verrà completata al terzo posto dalla Yamaha del francese Fabio Quartararo (a 305 millesimi da Pecco). Risultato positivo in casa Aprilia per Marco Bezzecchi, quarto nonostante una caduta all’inizio dell’ultimo run, mentre il rientrante Jorge Martin ha fatto fatica non andando oltre la 12ma piazza subito alle spalle della KTM di Enea Bastianini.

Eliminati in Q1 gli altri azzurri Fabio Di Giannantonio (primo degli esclusi ad un decimo da Raul Fernandez) e Luca Marini, che dovranno partire rispettivamente 13° e 16°, ma anche un potenziale outsider di lusso come Fermin Aldeguer, addirittura 18° in griglia sulla Ducati.