MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Germania 2025: Marc Marquez davanti a tutti, 3° Bezzecchi. Nono Francesco Bagnaia

Si è aperta l’undicesima tappa stagionale del Motomondiale 2025: per il GP della Germania sono andate in scena al Sachsenring le FP1 valide per la prova del calendario della MotoGP. Al termine della prima sessione delle prove libere comanda Marc Marquez.

L’iberico chiude col miglior crono in 1’20″372, con 0″109 di margine sull’australiano Jack Miller. Terza piazza per l’azzurro Marco Bezzecchi, staccato di 0″315. Segue il transalpino Johann Zarco, quarto a 0″508, mentre l’azzurro Fabio Di Giannantonio è sesto a 0″610, infine è nono Francesco Bagnaia a 0″700.

CLASSIFICA FP1 GP GERMANIA MOTOGP 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’20.372 7 23 304.2

2 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’20.481 20 22 0.109 0.109 299.1

3 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’20.687 22 23 0.315 0.206 302.5

4 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’20.880 13 16 0.508 0.193 300.8

5 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’20.947 17 20 0.575 0.067 301.6

6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’20.982 12 20

7 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’21.014 20 21 0.642 0.032 299.1

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’21.016 6 22 0.644 0.002 298.3

9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’21.072 7 23 0.700 0.056 303.3

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’21.090 19 22 0.718 0.018 300.8

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’21.219 5 24 0.847 0.129 304.2

12 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’21.244 18 19 0.872 0.025 299.1

13 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’21.253 7 21 0.881 0.009 301.6

14 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’21.276 13 19 0.904 0.023 300.8

15 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’21.364 6 22 0.992 0.088 296.7

16 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’21.373 7 21 1.001

17 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’21.411 6 19 1.039 0.038 298.3

18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’21.478 17 21 1.106 0.067 299.1

19 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’21.894 22 26 1.522 0.416 302.5

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’22.739 20 21 2.367 0.845 295.8

Non classificato

23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM