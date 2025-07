MotoGP, promossi e bocciati GP Germania. Di Giannantonio e Zarco si mangiano le mani…

Il Gran Premio di Germania di MotoGP si è rivelata una vera e propria “gara a eliminazione” con sole 10 moto a passare sotto la bandiera a scacchi! Chi sono i promossi e i bocciati dell’appuntamento disputato al Sachsenring?

PROMOSSI

MARQUEZ Marc (Ducati) – Scontato? Nella vita e nello sport non c’è nulla di scontato. Quindi, va citato fra i promossi. El Trueno de Cervera si porta a casa il quarto back-to-back consecutivo fornendo una nuova dimostrazione di superiorità totale. Vince la Sprint in rimonta dopo una staccata sbagliata, umilia la concorrenza nel Gran Premio vero e proprio. Non si accontenta e sta tramutando la stagione 2025 in un one-man-show.

MARQUEZ Alex (Ducati Gresini) – Reduce dall’infortunio di Assen, non era neppure sicuro di poter correre. Invece ha racimolato un paio di punti nella Sprint e soprattutto è arrivato secondo, “come al solito”, nel Gran Premio. Non era al meglio, ma dimostra di saper correre con intelligenza, massimizzando il suo potenziale. Non vale il fratello per talento puro, ma non ha nulla da invidiargli sul piano della sagacia.

QUARTARARO Fabio (Yamaha) – Il terzo posto nella Sprint e il quarto nel Gran Premio sono risultati superiori al potenziale mostrato in pista. Il francese è stato bravissimo a sfruttare le circostanze, leggasi le mancanze altrui. Sinora gli era mancata concretezza. In Germania l’ha trovata, incamerando un bilancio ben più roseo del previsto.

MARINI Luca (Honda) – D’accordo, sesto su dieci moto giunte al traguardo con 24” di ritardo dal vincitore. È un piazzamento irreale, propiziato dai tantissimi ritiri. Però, proprio per questo, vedere la bandiera a scacchi è un merito aggiunto, soprattutto considerando come fosse al rientro dopo il brutto incidente patito a Suzuka. Una ripartenza incoraggiante in vista del prossimo futuro, nel quale si giocherà anche la permanenza in MotoGP.

BOCCIATI

DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati VR46) – Spiace doverlo inserire fra i bocciati, ma il Sachsenring rappresenta una grande occasione persa. Il quarto posto nella Sprint gli sta stretto, la caduta nel Gran Premio lo priva di un podio alla portata. La speranza è che il round tedesco non rappresenti un’opportunità gettata alle ortiche, bensì l’inizio di una seconda parte di Mondiale più incisiva della prima.

ZARCO Johann (Honda LCR) – Chiude il fine settimana con un nulla di fatto, nonostante abbia palesato un’elevata competitività. Sbaglia la scelta della gomma nella Sprint e cade nel GP. Bilancio molto gramo, soprattutto perché il contesto gli si addiceva. Nel rapporto potenziale-risultati, è il peggiore in assoluto.