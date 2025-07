MotoGP, prende il via il weekend di Brno. Marc Marquez vuole chiudere i conti prima delle vacanze

Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario sul fine settimana del Gran Premio della Cechia, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Dopo cinque anni si torna a fare sul serio sulla pista di Brno, una delle più belle e varie del calendario. La classe regina cercherà di sfruttare al massimo i due turni odierni, per ritrovare i giusti automatismi su una pista che, diversi piloti, non hanno affrontato con le moto della classe regina.

L’ultimo pilota a vincere sulla pista ceca, nel 2020, era stato Brad Binder, quindi nel 2019 successo per Marc Marquez, nel 2018 Andrea Dovizioso e nel 2017 ancora Marc Marquez. E lo stesso Cabroncito, nonostante gli anni siano passati, è ancora il grande favorito per la vittoria in vista del fine settimana in arrivo. Il pilota spagnolo, reduce dalle doppiette di Assen e Sachsenring, vuole proseguire anche a Brno per due motivi.

In primo luogo il pilota del team Ducati Factory è pronto a blindare la sua fuga in classifica generale con un vantaggio che ormai sfiora la tripla cifra nei confronti del fratello Alex. In secondo luogo, dopo la tappa ceca, prenderanno il via le vacanze estive, che daranno a team e piloti tre fine settimana di riposo. Si tornerà in azione, infatti, nel weekend di Ferragosto (15-17 agosto) in concomitanza del Gran Premio d’Austria sul circuito del Red Bull Ring.

Non mancheranno le curiosità per quanto riguarda l’appuntamento della Cechia. Vedremo se Francesco Bagnaia proseguirà nelle sue difficoltà, oppure riuscirà a piazzare la giusta zampata tanto attesa, quindi vedremo quale scuderia che non si chiami Ducati potrà inserirsi nella battaglia per Sprint Race e gara. KTM? Aprilia? Yamaha? Honda? Chi riuscirà a trovare un posto al sole? Le risposte inizieremo a conoscerle sin da oggi. Prima sessione di prove libere (45 minuti) alle ore 10.45. Pre-qualifiche (60 minuti), dalle ore 15.00.