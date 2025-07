MotoGP, Pedro Acosta: “Bello finire sul podio prima della pausa, ho preferito gestire Bagnaia”

Termina con un altro risultato positivo il weekend di Pedro Acosta. Dopo il secondo posto nella Sprint, l’ex “Rookie meraviglia” ha chiuso in terza posizione la gara lunga valida per il GP della Cechia, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP andato in scena sul tracciato di Brno.

L’iberico in sella alla KTM per l’occasione è riuscito a tenere a bada Francesco Bagnaia, piazzatosi poi quarto, cedendo il passo solo al sempre devastante Marc Marquez e all’Aprilia di Marco Bezzecchi. Una volta arrivato in zona mista, lo spagnolo ha commentato quanto fatto:

“Ho dovuto dare tutto – ha detto Acosta – Pecco è sempre fortissimo alla fine della gara ed aveva qualcosa in più a livello di esperienza. C’è stato un momento in cui ero vicino a Bezzecchi, ma lui è arrivato a fuoco. Bello concludere la prima parte dell’anno con un podio, questo ci dà fiducia per il futuro. Temevo Pecco perché Marquez e Bezzecchi erano più veloci, ho preferito gestire la gomma dietro perché l’anteriore era un punto debole; visto il grip ho preferito salvare la posteriore, avevo possibilità di fare di più le nostre linee”.

Acosta ha quindi proseguito: “Penso che l’esperienza faccia tantissimo, siamo partiti con aspettative alte. Penso che adesso stiamo più tranquilli; abbiamo perso tanti punti ad inizio dell’anno. Ora dobbiamo fare una seconda parte più costante. Siamo riusciti a metterci alle spalle questo momento difficile, ci stiamo avvicinando ad Aprilia, speriamo di migliorare ancora”.