MotoGP, pagelle GP Cechia 2025: Marc Marquez sembra giocare, Bezzecchi e l’Aprilia in crescita

PAGELLE GP CECHIA 2025 MOTOGP

Marc Marquez 10: quinta doppietta consecutiva e ottava vittoria dell’anno in 12 gare. Un dominio assoluto che consente al nuovo pilota ufficiale Ducati di presentarsi alla pausa estiva con un vantaggio di 120 punti sul fratello Alex e addirittura 168 su Bagnaia. Il nono titolo iridato è ormai in ghiaccio, ma nei prossimi mesi potrà stabilire dei nuovi record.

Marco Bezzecchi 9: senza la caduta del Sachsenring avrebbe inanellato tre podi consecutivi, a testimonianza di una solidità che fa ben sperare per il resto del 2025 e soprattutto verso la prossima stagione in Aprilia. Il Bez prova anche a sognare il colpaccio guidando la gara per alcuni giri, poi Marquez cambia ritmo e se ne va lasciando al romagnolo la piazza d’onore.

Pedro Acosta 8,5: di gran lunga il miglior weekend della stagione, proprio all’ultimo appuntamento prima della sosta estiva. Secondo nella Sprint, si conferma ad alti livelli anche in gara con una KTM abbastanza competitiva sulla pista di Brno resistendo nel finale al rientro di Bagnaia e ottenendo il primo podio dell’anno.

Francesco Bagnaia 6,5: tralasciando i vari episodi del sabato, con la pole position mattutina ed una Sprint da incubo anche per circostanze sfavorevoli, il bilancio complessivo non può che essere negativo quando un due volte campione del mondo MotoGP equipaggiato con la miglior moto in griglia resta fuori dal podio. Il passo non è così male soprattutto negli ultimi 6-7 giri, ma un quarto posto dietro ad un’Aprilia e ad una KTM va considerato un risultato deludente.

Jorge Martin 6+: va bene il piazzamento, perché alla vigilia avrebbe sicuramente firmato per un settimo posto nella gara lunga, ma il distacco dal compagno di squadra e dal gruppo di testa è molto pesante (15 secondi). Nulla di strano comunque per un pilota, seppur campione del mondo in carica, al rientro da un grave infortunio e con pochissima esperienza sull’Aprilia. Weekend incoraggiante per la casa di Noale.

Fabio Di Giannantonio 4: irriconoscibile per tutto il weekend. Fuori dai 10 nelle pre-qualifiche, eliminato in Q1 e caduto nella Sprint, ma la sessione peggiore del suo fine settimana è stata sicuramente la gara. 16° su 18 piloti giunti al traguardo, addirittura fuori dalla zona punti sull’asciutto con una Ducati GP25.

Alex Marquez 3: l’obiettivo di giocarsi il Mondiale con suo fratello non è mai stato realistico (a meno di infortuni), ma dall’incidente di Assen (con annesso infortunio alla mano) in poi ha accumulato qualche passaggio a vuoto di troppo e adesso dovrà cominciare a guardarsi le spalle nella seconda parte della stagione. Oggi commette un errore molto grave, tentando una manovra di sorpasso troppo azzardata e cadendo insieme a Mir.