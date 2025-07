MotoGP, orari warm-up e gara GP Germania 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani il Sachsenring sarà teatro del Gran Premio di Germania 2025, undicesimo appuntamento stagionale del Motomondiale. In MotoGP i riflettori sono puntati ovviamente su Marc Marquez, capace di collezionare ben undici vittorie consecutive sulla tortuosa pista sassone (dal 2010 al 2021, con l’evento che non si disputò nel 2020 causa Covid) tra 125, Moto2 e classe regina.

Il fuoriclasse catalano si è quasi sempre esaltato su questo layout, che vede ben 10 curve a sinistra e solo 3 a destra, inoltre nella prima metà del campionato ha dominato in lungo e in largo al debutto nel team ufficiale Ducati con la GP25 ed è quindi strafavorito per vincere anche la tappa tedesca dopo aver conquistato la pole position su asfalto bagnato.

Le gare del Motomondiale al Sachsenring verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.it, Sky Go e NOW. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dello spettacolo della top class.

CALENDARIO GP GERMANIA MOTOGP 2025

Domenica 13 luglio

Ore 9.40 Warm-up MotoGP al Sachsenring (Germania) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3 al Sachsenring (Germania) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2 al Sachsenring (Germania) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara MotoGP al Sachsenring (Germania) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (tranne il warm-up della MotoGP), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it (tranne il warm-up della MotoGP), Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.