MotoGP, orari prove libere GP Germania 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Torna in scena il Motomondiale 2025. Domani, infatti, scatterà ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del campionato che si avvicina sempre più velocemente alla pausa estiva. Dopo la tappa teutonica, e quella della Repubblica Ceca, infatti, le due ruote si prenderanno una pausa.

Domani, quindi, si inizierà sul tracciato del Sachsenring, in vista di una tappa che si annuncia quanto mai importante per le tre classi. Arriviamo al Gran Premio di Germania con situazioni di classifica molto differenti. La classe regina appare ormai blindata, mentre le altre categorie stanno vivendo momenti diversi. La MotoGP, com’è ben noto, vede il dominio assoluto e incontrastato di Marc Marquez che comanda con 307 punti e un margine di vantaggio sul fratello Alex di ben 68 lunghezze. Terzo Francesco “Pecco” Bagnaia a 126, quarto Franco Morbidelli a 168, quindi Fabio Di Giannantonio a 171, sesto Marco Bezzecchi a 186.

Passando alla Moto2 davanti a tutti troviamo Manuel Gonzalez con 159 punti e soli 5 di margine su Aron Canet in una battaglia davvero spettacolare. Terza posizione per Diogo Moreira con 128 punti, quarta per Jake Dixon con 98, quinto Barry Baltus con 94. Chiudiamo con la classe più leggera che vede sempre più in fuga José Antonio Rueda con 187 punti e un confortante +69 su Alvaro Carpe e +70 su Angel Piqueras.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del Gran Premio di Germania sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta delle due sessioni della MotoGP.

PROGRAMMA GP GERMANIA 2025 MOTOMONDIALE

Venerdì 11 luglio

Ore 09.00-09.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 09.50-10.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 10.45-11.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15-13.50 Pre-Qualifiche Moto3

Ore 14.05-14.45 Pre-Qualifiche Moto2

Ore 15.00-16.00 Pre-Qualifiche MotoGP

PROGRAMMA GP GERMANIA: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta Live testuale: OA Sport per la MotoGP