MotoGP, orari prove libere GP Cechia 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Prende il via ufficialmente il fine settimana del Gran Premio della Repubblica Ceca, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2025. Si torna a gareggiare sullo splendido scenario del tracciato di Brno, dove il Circus non faceva tappa da cinque anni. Non solo, l’evento in terra di Cechia sarà anche l’ultima tappa prima delle vacanze estive, che daranno a team e piloti tre fine settimana di riposo. Si tornerà in azione, infatti, nel weekend di Ferragosto (15-17 agosto) in concomitanza del Gran Premio d’Austria sul circuito del Red Bull Ring.

Quale sarà il programma della giornata? Il venerdì sulla pista di Brno prenderà il via alle ore 09.00 con la prima sessione di prove libere della Moto3, quindi alle ore 09.50 toccherà alla Moto2, mentre la classe regina entrerà in azione alle ore 10.45 con il primo turno da 45 minuti. Dalle ore 13.15 si inizierà con le pre-qualifiche delle tre classi. Come sempre si partirà con la classe più leggera, quindi alle ore 14.05 toccherà alla Moto2, mentre la classe regina chiuderà il programma alle ore 15.00 con un’ora di turno.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del Gran Premio della Cechia sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dei due turni della MotoGP.

PROGRAMMA GP CECHIA 2025 MOTOMONDIALE

Venerdì 18 luglio

Ore 09.00-09.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 09.50-10.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 10.45-11.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15-13.50 Pre-Qualifiche Moto3

Ore 14.05-14.45 Pre-Qualifiche Moto2

Ore 15.00-16.00 Pre-Qualifiche MotoGP

PROGRAMMA GP CECHIA: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta Live Testuale: OA Sport per la MotoGP