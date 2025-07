MotoGP, Marco Bezzecchi: “Volevo battere Marquez, ma ne aveva un po’ di più”

Marco Bezzecchi si riscatta dopo la caduta di una settimana fa in Germania e ottiene un prezioso secondo posto dietro al solito Marc Marquez nel Gran Premio di Cechia 2025, dodicesimo atto stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo dell’Aprilia sembra aver ormai raggiunto una buonissima costanza di rendimento in sella alla RS-GP, conquistando il secondo podio nelle ultime tre gare e balzando dalla sesta alla quarta piazza nel campionato.

“Ho rischiato subito tanto in partenza. Quartararo si è spostato a sinistra ed io sono andato a destra, però sapevo di avere Acosta vicino, che ieri mi aveva fregato così quando avevo seguito Quartararo. Stavolta mi ci sono buttato io all’esterno e sono riuscito a fare un sorpasso molto bello, che è stato anche la chiave di tutto il resto della gara, perché sono riuscito a mettermi davanti. L’anteriore andava benissimo, era perfetto e anche quando mi ha passato Marc avevo un po’ di margine. Ovviamente avrei voluto batterlo, questo è palese, ma ne aveva un po’ di più“, spiega il Bez ai microfoni di Sky Sport.

“Stiamo facendo un bel lavoro, questo è sicuro, i ragazzi hanno portato dei bei miglioramenti dall’inizio della stagione ad oggi e si sono visti. Ovviamente ho lavorato duramente anch’io per cercare di migliorare la mia guida, essere sempre più preciso nei commenti e più preciso nella guida. Aragon è stata importante per trovare qualcosa per la qualifica, e qualcosina abbiamo trovato. Per il resto tutto questo è frutto di piccoli lavoretti che abbiamo fatto nel corso del tempo“, le parole del romagnolo.