MotoGP, Marco Bezzecchi: “Mi sarei divertito di più con un giro in meno, Marquez è stato bravo”

Ancora un podio per Marco Bezzecchi. Il pilota romagnolo ha strappato la seconda posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP della Germania, undicesimo weekend del Motomondiale 2025 di MotoGP. Ennesima prova di grande importanza per il centauro in forza all’Aprilia, rimasto in testa per buona parte della gara.

Il nativo di Rimini nello specifico ha dovuto cedere il passo soltanto al solito Marc Marquez Ducati), bravo a riacciuffare l’avversario proprio nelle ultime battute. Terzo posto invece per Fabio Quartararo (Yamaha), finalmente sul podio dopo tante Sprint sfortunate. Una volta arrivato al parco chiuso, “Bezz” ha commentato quanto fatto.

“Sono contento di aver condotto la gara per tanto tempo – ha detto Bezzecchi – anche se perdere la battaglia alla fine è stato brutto. Credo sia stata una giornata positiva, il team ha fatto un lavoro incredibile, mi sto godendo il momento ed i tifosi. Spero che domani la pista si possa asciugare. Vediamo cosa riusciremo a fare“.

Poi, ai microfoni di Sky Sport Italia, il pilota ha analizzato più nel dettaglio la sua prova: “Mi sarei divertito di più con un giro in meno, ma è andata bene. Ho spinto troppo a metà gara, verso la fine ero impiccato con la gomma dietro soprattutto nel T3, ho perso pian piano e Marquez mi ha passato. Problemi di spinning? Io avevo un secondo e uno su Quartararo, poi è andato Marc a un secondo e mezzo, vedevo che andava forte. Lì ho fatto subito il mio miglior giro, ma più di così non potevo fare. Non so, con più grip potevo andare più forte, ma alla fine sono andato così”.

Bezzecchi ha quindi chiosato: “Io ho staccato forte, lui è stato bravo perché non mi si è affiancato subito, ha lasciato i freni dopo spostandomi a sinistra, io ho dovuto provare ad incrociarlo e sono andato largo lì. Sapevo che stava arrivando, ma non ci ho potuto fare niente“.