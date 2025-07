MotoGP, Marc Marquez vola in FP1 al Sachsenring. 3° Bezzecchi, avvio a rilento per Bagnaia

Marc Marquez fa subito il vuoto come da pronostico al Sachsenring e domina la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2025, valido come undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il leader del campionato si è confermato un grande specialista del tortuoso circuito tedesco, facendo la differenza nelle 10 curve a sinistra e rifilando distacchi abissali sin dal primo run del weekend.

Lo spagnolo del team ufficiale Ducati ha fermato il cronometro in 1’20″372, firmando il miglior tempo assoluto a inizio turno (quindi con una pista meno performante) e restando in vetta fino alla bandiera a scacchi nonostante i vari time-attack effettuati negli ultimi minuti dai piloti che hanno deciso di cambiare pneumatici per andare a caccia della prestazione pura con gomme nuove.

Tutto ciò testimonia la netta superiorità del fenomeno catalano al Sachsenring almeno in questa FP1, con l’australiano Jack Miller che si è inserito in seconda piazza sulla Yamaha a soli 109 millesimi dalla testa dimostrandosi competitivo sul giro secco. Terzo posto a 315 millesimi con l’Aprilia per Marco Bezzecchi, il migliore degli italiani, mentre il quarto classificato Johann Zarco (Honda) paga addirittura mezzo secondo da Marc.

Quinta posizione a 0.575 per la prima KTM di Maverick Viñales, sempre con gomme nuove nell’ultimo run, mentre il primo inseguitore di Marquez a parità di condizioni (girando con gli stessi pneumatici per tutta la sessione) è Fabio Di Giannantonio 6° a 0.610 e con un buon passo anche a fine turno con gomme ormai quasi a fine vita. Stessa strategia anche per Fabio Quartararo, 8° a 0.644 con la Yamaha, e Francesco Bagnaia, 9° a sette decimi dal compagno di squadra con la Ducati GP25 ufficiale. Solo 14° a nove decimi dal fratello un dolorante Alex Marquez, ancora lontano dal 100% dopo l’infortunio di Assen.

CLASSIFICA FP1 GP GERMANIA MOTOGP 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’20.372 7 23 304.2

2 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’20.481 20 22 0.109 0.109 299.1

3 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’20.687 22 23 0.315 0.206 302.5

4 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’20.880 13 16 0.508 0.193 300.8

5 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’20.947 17 20 0.575 0.067 301.6

6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’20.982 12 20 0.610 0.035 301.6

7 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’21.014 20 21 0.642 0.032 299.1

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’21.016 6 22 0.644 0.002 298.3

9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’21.072 7 23 0.700 0.056 303.3

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’21.090 19 22 0.718 0.018 300.8

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’21.219 5 24 0.847 0.129 304.2

12 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’21.244 18 19 0.872 0.025 299.1

13 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’21.253 7 21 0.881 0.009 301.6

14 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’21.276 13 19 0.904 0.023 300.8

15 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’21.364 6 22 0.992 0.088 296.7

16 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’21.373 7 21 1.001 0.009 299.1

17 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’21.411 6 19 1.039 0.038 298.3

18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’21.478 17 21 1.106 0.067 299.1

19 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’21.894 22 26 1.522 0.416 302.5

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’22.739 20 21 2.367 0.845 295.8