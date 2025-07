MotoGP, Marc Marquez sfiora il record della pista già in FP1 a Brno. Bagnaia 3°, Martin non forza

Marc Marquez comincia alla grande anche il weekend di Brno e stampa il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Cechia 2025, dodicesimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Una FP1 divisa in due fasi, con i primi 20-25 minuti su asfalto umido ed un ultimo quarto d’ora su pista ormai sempre più asciutta con gomme slick.

Il leader del campionato non ha potuto girare con gomme rain a causa di un problema tecnico sulla sua GP25, per poi trovare subito il ritmo nel run conclusivo sull’asciutto fermando il cronometro in 1’54″606 e avvicinandosi addirittura a pochi millesimi dal suo record del circuito (che torna nel calendario iridato per la prima volta dal 2020) stabilito nel 2019 ai tempi della Honda.

Il fuoriclasse catalano del team ufficiale Ducati ha fatto il vuoto proprio nell’ultimo giro del turno, rifilando 6 decimi ai primi inseguitori con un ottimo Jack Miller 2° sulla Yamaha Pramac a 0.615 subito davanti alla GP25 factory del suo vecchio compagno di squadra Francesco Bagnaia, 3° a 0.653 dalla vetta dimostrando però almeno un progresso a livello di passo sul bagnato a inizio sessione rispetto al Sachsenring.

Quarta posizione a 765 millesimi per la Ducati Gresini di Alex Marquez, una costante nei piani alti della classifica, precedendo le KTM di un redivivo Enea Bastianini (5° a 0.992) e di Pedro Acosta (6° a 1.073). Da segnalare in chiave azzurra il settimo posto di Marco Bezzecchi con l’Aprilia e l’ottavo di Luca Marini con la Honda, mentre il campione del mondo in carica Jorge Martin ha avuto un approccio molto conservativo al rientro dal lungo stop per infortunio attestandosi in 17ma piazza con due secondi e mezzo di ritardo dal miglior tempo.

CLASSIFICA FP1 GP CECHIA MOTOGP 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’54.606 9 9 321.4

2 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’55.221 16 17 0.615 0.615 318.5

3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’55.259 15 15 0.653 0.038 320.4

4 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’55.371 11 11 0.765 0.112 315.7

5 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’55.598 13 13 0.992 0.227 319.5

6 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’55.679 18 18 1.073 0.081 322.3

7 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’55.864 12 12 1.258 0.185 320.4

8 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’55.945 10 11 1.339 0.081 312.1

9 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’56.169 8 10 1.563 0.224 318.5

10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’56.187 6 8 1.581 0.018 313.0

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’56.259 16 16 1.653 0.072 317.6

12 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’56.272 14 15 1.666 0.013 317.6

13 7 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 1’56.531 14 15 1.925 0.259 314.8

14 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’56.541 13 13 1.935 0.010 311.2

15 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’56.617 13 14 2.011 0.076 320.4

16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’57.073 13 13 2.467 0.456 315.7

17 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’57.128 11 14 2.522 0.055 319.5

18 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’57.431 15 15 2.825 0.303 315.7

19 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’57.715 12 12 3.109 0.284 312.1

20 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’57.921 9 10 3.315 0.206 313.0

21 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’58.830 17 17 4.224 0.909 316.7

22 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’11.904 2 7 17.29813.074 313.9