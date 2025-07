MotoGP, Marc Marquez: “Sachsenring congeniale alla mia guida, sarà un weekend all’attacco”

Marc Marquez si presenta alla vigilia del weekend in Germania nel ruolo di strafavorito non solo per la vittoria del Gran Premio, ma anche per la pole position e per la Sprint del sabato. D’altronde il Sachsenring esalta lo stile di guida del fenomeno catalano, che ha a disposizione ben 10 curve a sinistra (sulle 13 totali) per fare la differenza sugli avversari.

In passato El Trueno de Cervera ha saputo collezionare la bellezza di 8 successi consecutivi in top class sulla pista tedesca, dal 2013 al 2021 (nel 2020 non si è disputato il GP causa Covid), a dimostrazione di una superiorità impressionante nel tortuoso tracciato sassone. MM93 ha tutte le carte in regola per tornare a primeggiare al Sachsenring, dopo aver dominato la prima parte di questa stagione al debutto con il team ufficiale Ducati.

“Sarà un weekend decisamente più all’attacco. Mugello ed Assen, almeno sulla carta, non erano tracciati estremamente favorevoli al mio stile. Abbiamo gestito tutto al meglio, per gradi, senza strafare e abbiamo portato a casa il massimo dei punti disponibili. Qui al Sachsenring invece la storia è un po’ diversa: questa pista è congeniale alla mia guida e questo è un punto da dover sfruttare. Rispetto ai GP precedenti saremo quindi più all’attacco”, dichiara lo spagnolo al sito ufficiale della casa di Borgo Panigale.