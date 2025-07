MotoGP, Marc Marquez: “Oggi avevo un ottimo passo, negli ultimi settori ho fatto la differenza”

Si conclude con la vittoria di Marc Marquez il Gran Premio di Germania 2025, undicesimo appuntamento del Motomondiale. Lo spagnolo ha dominato i 30 giri della gara, non perdendo mai la prima posizione e conquistando la quarta vittoria consecutiva. Il fuoriclasse iberico si conferma leader incontrastato del Mondiale, allungando ancora nella classifica piloti.

Secondo posto per Alex Marquez (+6.380) che, dopo la brutta prestazione della Sprint Race, conquista punti importanti nonostante una mano malmessa. Completa il podio l’altra Ducati Ufficiale di Francesco Bagnaia (+7.080), che raggiunge un terzo posto conducendo una gara cauta. Marco Bezzecchi (Aprilia) e Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team) sono stati purtroppo vittime di scivolate e non hanno concluso il GP.

Marc Marquez vola così a 344 punti conquistati in undici gare, un rullino di marcia impressionante. Ai microfoni di Sky Sport, il fuoriclasse iberico ha dichiarato: “Ieri avevo sbagliato la prima curva, oggi mi sono detto di andare all’interno e di girare stretto. In gara avevo un ottimo passo, mi sono trovato bene; alla fine ho rallentato un po’ ma non mi sono deconcentrato”.

“Oggi ho tenuto un punto di equilibrio all’inizio, non provare ad aprire subito un gap ma farlo pian piano con il passare dei giri. Ero sicuro sulla moto, dopo ho gestito ma con un passo comodo. Quando andavo piano paradossalmente sembrava che rischiassi di più. Nel terzo settore ci sono le curve che mi piacciono di più, nel T3 e nel T4 faccio la differenza qui. Sull’acqua ieri ho rischiato molto”, ha poi concluso Marquez.