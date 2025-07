MotoGP, Marc Marquez in vetta anche al warm-up di Brno. Bagnaia si ferma in 14a posizione

Il solito Marc Marquez ha messo a segno il miglior tempo anche nel corso del warm-up del Gran Premio della Cechia, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Brno abbiamo assistito a 10 minuti di turno lineari con condizioni meteo eccellenti. Domina il sole sulla pista ceca, con temperature già sui 24° per quanto riguarda l’atmosfera e 35° sull’asfalto. Da questo scenario è emerso il Cabroncito che, a quanto pare, non vuole lasciare nulla di intentato verso la gara odierna, che scatterà alle ore 14.00. Dall’altra parte del box, invece, Pecco Bagnaia ha girato con una gomma anteriore usurata per valutare quali pneumatici scegliere.

Ad ogni modo, tanto per cambiare, il miglior crono lo ha messo a segno (proprio in extremis) Marc Marquez (Ducati Factory) in 1:53.634 con doppia gomma media e con un vantaggio di 22 millesimi su un sempre brillante Marco Bezzecchi (Aprilia) con doppia gomma media a sua volta. Terza posizione per Alex Marquez (Ducati Gresini) a 101 millesimi, mentre è quarto Fabio Quartararo (Yamaha) a 132.

In quinta posizione troviamo il portoghese Miguel Oliveira (Yamaha Prima Pramac) a 193 millesimi dal Cabroncito, con media e hard, quindi sesto il giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) a 268, a sua volta con doppia media. Settimo il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) a 293 millesimi, quindi ottavo Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) a 303, mentre completa la top10 la wild-card spagnola Pol Espargarò (Red Bull KTM Tech3) a 396.

Si ferma in 14a posizione Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 551 millesimi dalla vetta quindi 17° Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 712 millesimi. Non va oltre la 19a posizione Jorge Martin (Aprilia) a 748 millesimi, davanti a Pedro Acosta (Red Bull KTM) ventesimo a 886 millesimi, quindi 21° e ultimo Luca Marini (Honda HRC) a 1.060.