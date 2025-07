MotoGP, Marc Marquez: “Ero in testa comodo poi la pressione delle gomme è scesa. Per fortuna ho gestito tutto”

Marc Marquez doveva temere solo la pressione degli pneumatici. Il pilota del team Ducati Factory, infatti, festeggia dopo aver vinto la Sprint Race del Gran Premio della Cechia, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025, ma ha dovuto attendere qualche minuto per una investigazione per un problema alla pressione delle sue gomme.

Sul tracciato di Brno il successo nella gara su distanza ridotta è andato proprio al Cabroncito che ad un certo punto ha dovuto rallentare e farsi superare per non incappare in una penalità per colpa della pressione e ha preceduto Pedro Acosta per 798 millesimi, quindi completa il podio un ritrovato Enea Bastianini a 1.324. Quarta posizione per Marco Bezzecchi a 1.409, quinta per Fabio Quartararo a 2.292, sesta per Raul Fernandez a 3.358, mentre è settimo Francesco Bagnaia a 3.648. Ottavo Johann Zarco a 3.920, nono Pol Espargarò a 4.748, quindi completa la top10 Brad Binder.

Al termine del sabato sulla pista ceca il pilota del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Se abbiamo fatto abbastanza per evitare la penalità? Sì, per quello che sto sorridendo e festeggiando. Abbiamo controllato i dati. La gara è stata dominata da questi aspetti. Stavamo guidando in maniera comoda, poi di colpo tutto è sceso. A quel punto ho provato a spingere di più sui freni, ma era oggettivamente troppo rischioso. A quel punto ho scelto di aspettare gli altri. Mi sono messo in scia di Acosta per aumentare temperatura e pressione e ci sono riuscito”.

Lo spagnolo prosegue nel suo racconto: “C’è tanto equilibrio in pista. Sin dalla FP1 di ieri ho sentito una sensazione unica su questo asfalto. Al posteriore c’è tantissimo grip. Anche per questo motivo, evidentemente, KTM, Aprilia e Yamaha si sono avvicinate”.