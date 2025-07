MotoGP, Marc Marquez: “Aspettative alte, l’aspetto più importante è fare punti”

Conferenza stampa lampo al Sachsenring (Germania), tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito tedesco i favori del pronostico sono tutti per Marc Marquez, leader della classifica iridata in sella alla Ducati GP25 ufficiale e sempre più dominante nella stagione.

Dopo aver trionfato due settimane fa ad Assen (Paesi Bassi), Marc arriva all’appuntamento teutonico forte dello storico su questo tracciato. Sono state ben 11 le vittorie dell’iberico sul layout in questione: un’affermazione in 125cc; due vittorie in Moto2 e ben otto (consecutive) in top-class dal 2013 al 2021. Non è un caso che la pista in Germania da Sachsenring sia stata ribattezzata dagli addetti ai lavori come “Marquezring”.

Vedremo, quindi, se il dodicesimo trionfo si concretizzerà. Marquez, dal suo punto di vista, non vuol dare nulla di scontato: “Ogni anno le aspettative sono alte, farò del mio meglio e quindi proverò a lottare per la vittoria. Ma devo capire condizioni della pista e il meteo e devo anche pensare al campionato, l’aspetto più importante è fare punti“, ha dichiarato.

In altre parole, nessuna ricerca del rischio massimo, ma consistenza e se si riesce a vincere con margine, tanto meglio. Vedremo da domani come evolverà la situazione, col primo giorno del week end che potrà dare un’indicazione sui valori.