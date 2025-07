MotoGP, Marc Marquez al Sachsenring sa solo vincere e piega un ottimo Bezzecchi. Bagnaia ormai è crisi nera

“Tanto tuonò che piovve”, si potrebbe dire. Non stiamo parlando del meteo autunnale che ha fatto da scenario alla Sprint Race del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025, quanto del fatto che, nemmeno a dirlo, ha vinto Marc Marquez sul tracciato del Sachsenring. Una non-notizia in poche parole. Il fuoriclasse nativo di Cervera, infatti, sulla pista teutonica ha sempre fatto il bello ed il cattivo tempo (a proposito della pioggia odierna) con 11 successi complessivi a cui va ad aggiungere la sua prima gara su distanza ridotta, dopo i due successi di Jorge Martin del 2023 e 2024.

E dire che, per come si erano messe le cose, il successo finale era tutt’altro che scontato per il leader della classifica generale (ora con un confortante +78 sull’acciaccato fratello minore Alex). L’errore in partenza in curva 1 aveva retrocesso il portacolori del team Ducati Factory in quinta posizione, nel mezzo del gruppo. Una situazione che in condizioni simili poteva essere anche pericolosa ma, passo dopo passo, il Cabroncito si è rimboccato le maniche e ha dato il via alla sua rimonta. Rimonta culminata con i sorpassi su Fabio Quartararo e Marco Bezzecchi (proprio all’inizio dell’ultimo giro), dando modo allo spagnolo di vincere l’ennesima gara della sua annata.

Inutile girarci attorno, Marc Marquez sta cannibalizzando la stagione 2025. Impeccabile sulla sua GP25 sin dal primo giorno dei test pre-stagionali, sta conquistando vittorie a raffica e ormai il suo margine di vantaggio sugli inseguitori è talmente ampio che può vivere senza la minima pressione la seconda parte di campionato. Ce l’ha messa tutta Marco Bezzecchi, ma non ha potuto opporsi alla risalita dell’otto volte campione del mondo, centrando un secondo posto comunque molto positivo. Il pilota romagnolo ha interpretato nel migliore dei modi qualifiche e Sprint Race, mancando un successo meritato davvero per una manciata di chilometri.

Un ottimo viatico anche in vista di domani. Discorso simile anche per Fabio Quartararo e Fabio Di Giannantonio, autori di due prove di spessore nel grigio del Sachsenring, mettendo nel gruppo anche un Pedro Acosta che oggi si è fatto male da solo con un errore in curva 8 che lo ha mandato per prati e ha fatto perdere al classe 2004 tante posizioni. Chi, invece, ha vissuto un sabato dall’umore comparabile alla situazione meteo è, ovviamente, Francesco Bagnaia.

Per “Pecco”, infatti, è arrivato un 12° posto davvero deludentissimo. Il due-volte campione del mondo della classe regina, che partiva dall’undicesima casella della griglia, dopo una Q2 vissuta in difesa, ha dovuto “remare” per tutti i 15 giri della Sprint Race odierna. Già di suo non ha il feeling all’anteriore con la sua GP25, figuriamoci con la pioggia. Le difficoltà si sono addirittura acuite, con Bagnaia che andava a tagliare il traguardo a 20 secondi dai primi. Oltre un secondo di media al giro incassato. Non ci siamo. L’umore di “Pecco” è, non da oggi, ampiamente sotto i tacchi e la sensazione che la seconda parte di stagione possa proseguire nella medesima maniera è davvero dietro l’angolo. Qui nel 2022 diede il via alla sua clamorosa rimonta (da -91) su Fabio Quartararo per mettere le mani sul suo primo titolo in MotoGP. Tre anni dopo, si può tranquillamente parlare di crisi nera di prestazioni per il ducatista. Sembra passata un’era geologica…