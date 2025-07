MotoGP, Luca Marini resterà in Honda anche nel 2026

L’impasse sembra essere superato. Luca Marini correrà con la Honda anche nel 2026. A darne notizia, anche se non c’è ancora nessuna nota ufficiale, è stata la testata internazionale Motorsport.com, citando fonti interne spagnole in una esclusiva pubblicata nella serata di ieri, lunedì 21 luglio.

Nulla di sorprendente, sia chiaro. Come già anticipato dal pilota italiano le trattative tra le due parti erano già avviate e vicine ad una conclusione con esito positivo. L’accelerata è arrivata però durante il weekend di Brno, dove Jorge Martin ed Aprilia hanno annunciato di proseguire la loro avventura insieme, mettendosi così alle spalle le polemiche generate durante il periodo di pausa forzata del Campione del Mondo in carica.

Fatta eccezione per Toprak Razgatlioglu, sembra dunque che la situazione piloti non riceverà particolari scossoni nel 2026. Sono infatti pochi gli spiragli tra i big, anche se continua a vociferare un interessamento concreto del team VR46 su Pedro Acosta, attualmente in forza alla KTM.

L’obiettivo di Luca Marini per il prossimo anno, così come per la seconda parte di stagione, sarà certamente quello di alzare l’asticella. Fino a questo momento infatti il nativo di Urbino con la moto giapponese non hai mai centrato un piazzamento in top 5.