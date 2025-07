MotoGP, la legge di Marc Marquez al Sachsenring. Podio fortunoso per Bagnaia

Marc Marquez impone la legge del più forte anche in gara al Sachsenring e domina da un capo all’altro il Gran Premio di Germania 2025, undicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Un risultato mai realmente in discussione per lo spagnolo del team ufficiale Ducati, che completa così la quarta doppietta (Sprint e GP) di fila archiviando il settimo successo dell’anno e raggiungendo quota 95 vittorie complessive nel Motomondiale (di cui 69 in top class).

Il fuoriclasse di Cervera, ormai sempre più lanciato verso la conquista del nono titolo iridato in carriera, torna dunque sul gradino più alto del podio sulla sua pista preferita quattro anni dopo l’ultima volta ottenendo la dodicesima affermazione al Sachsenring (dopo il filotto di 11 primi posti consecutivi dal 2010 al 2021) e confermando la sua netta superiorità in sella alla GP25.

Alle spalle di MM93 è successo un po’ di tutto, con tante cadute (solamente 10 piloti al traguardo) anche nelle posizioni di vertice che hanno proiettato sui restanti gradini del podio un acciaccato Alex Marquez (ottimo 2° dopo l’infortunio di Assen) ed uno spento Francesco Bagnaia. Tripletta Ducati dunque, con Pecco che ha rimontato dalla decima piazza in griglia approfittando degli errori altrui ma non riuscendo mai ad attaccare la GP24 del team Gresini.

Da segnalare in chiave azzurra le scivolate di Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, entrambi in zona podio per oltre metà gara fino al momento della caduta alla staccata di curva 1. Con questo risultato, Marc Marquez consolida la sua leadership nella generale allungando a +83 su Alex Marquez, +147 su Bagnaia, +202 su Di Giannantonio, +205 su Morbidelli e +214 su Bezzecchi.

CLASSIFICA GP GERMANIA MOTOGP 2025

1 Marc MARQUEZ 93 — 1:23.836 Ducati Ducati Lenovo Team

2 Alex MARQUEZ 73 +6.380 1:22.770 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

3 Francesco BAGNAIA 63 +7.080 1:22.194 Ducati Ducati Lenovo Team

4 Fabio QUARTARARO 20 +18.738 1:22.305 Yamaha Monster Energy Yamaha

5 Fermin ALDEGUER 54 +18.916 1:22.172 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

6 Luca MARINI 10 +24.743 1:22.710 Honda Honda HRC Castrol

7 Brad BINDER 33 +24.820 1:22.630 KTM Red Bull KTM Factory Racing

8 Jack MILLER 43 +25.757 1:22.981 Yamaha Prima Pramac Yamaha

9 Raul FERNANDEZ 25 +25.859 1:22.819 Aprilia Trackhouse MotoGP Team

10 Alex RINS 42 +39.419 1:23.046 Yamaha Monster Energy Yamaha

Ritirati (RT)

Joan MIR 36 21/30 1:22.366 Honda Honda HRC Castrol

Ai OGURA 79 21/30 1:22.394 Aprilia Trackhouse MotoGP Team

Marco BEZZECCHI 72 20/30 1:21.834 Aprilia Aprilia Racing

Lorenzo SAVADORI 32 19/30 1:22.534 Aprilia Aprilia Racing

Fabio DI GIANNANTONIO 49 17/30 1:21.461 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing

Johann ZARCO 5 17/30 1:22.069 Honda CASTROL Honda LCR

Pedro ACOSTA 37 3/30 1:21.343 KTM Red Bull KTM Factory Racing

Miguel OLIVEIRA 88 2/30 1:22.019 Yamaha Prima Pramac Yamaha