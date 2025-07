MotoGP, Jorge Martin: “Felice di essere tornato. Con Aprilia tutto risolto, rimarrò anche nel 2026”

Il fine settimana del Gran Premio della Cechia, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025, sancirà due ritorni importanti. Il primo proprio della tappa ceca, con il circuito di Brno che tornerà protagonista dopo 5 anni di assenza. Il secondo, quanto mai atteso e gradito, è quello di Jorge Martin. Il campione del mondo, infatti, è guarito dopo il grave infortunio di Lusail ed è pronto a tornare in azione.

Lo spagnolo, com’è ben noto, in queste settimane ai box ha, però, fatto parlare molto di sé per altri motivi. Martinator, infatti, sembrava pronto a fare il diavolo a quattro per chiudere i rapporti con Aprilia per dare il via ad una nuova avventura. Ma, come rivela lo stesso pilota classe 1998, tutto è tornato a posto: “Sono felice di essere qui – sorride nel corso di una conferenza stampa ad hoc – Sono stato fermo tanto e ora finalmente sto bene e sono pronto a tornare in azione. Colgo l’occasione per annunciare che rimarrò con Aprilia anche nel 2026″.

Jorge Martin prova a raccontare cosa gli era passato nella mente quando aveva deciso di rompere i rapporti con il team veneto: “Forse è il momento giusto per fare chiarezza. Dopo il terzo infortunio subito, con 12 costole rotte, chiuso in una camera di ospedale, ho iniziato ad avere dei dubbi su ogni cosa, anche su me stesso. Pensavo che la cosa più importante fosse decidere il mio futuro. Volevo, quindi, provare l’Aprilia per alcune gare e attivare la clausola che mi permetteva, eventualmente, di liberarmi. Quella clausola che ora tutti conoscono”.

“Ovviamente Aprilia mi ha negato quella opzione – prosegue – e capisco perfettamente la loro posizione. Per cui ho pensato a quale fosse la scelta ideale per me. Ovvero un nuovo progetto. A quel punto è iniziata questa battaglia. Dal mio canto avrei anche potuto proseguire, ma ora ho deciso di rimanere per un’altra stagione. Scuse? No, non ritengo di dovermi scusare. La cosa più importante è che volevo tornare in pista con ogni discussione alle spalle. Solo così potremo davvero guardare tutti verso il futuro. So che non sarà tutto rose e fiori, ma io farò di tutto per proseguire nella maniera migliore. Honda? Sì, era una opzione, non l’unica”.

Lo spagnolo conclude la sua conferenza stampa: “Voglio fare i complimenti a Marco Bezzecchi ed al team. Stanno facendo un ottimo lavoro. Non sono un idiota, so che il potenziale c’è. Ho lavorato molto sulla mia posizione in moto e quando l’ho provata ho percepito che il mezzo ci sia. Come penso che saranno i rapporti nel box? Beh, le storie d’amore sono fatte così. Innamoramento ma anche litigi. Sono cose che possono succedere, un po’ come le montagne russe”.