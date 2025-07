MotoGP: il GP d’Argentina torna a Buenos Aires! L’ultima gara nel 1999

Una nuova casa. Anzi, un ritorno a casa per la MotoGP. A partire dal 2027 la gara “allla fine del mondo” tornerà a disputarsi nella sua Capitale Buenos Aires. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri attraverso un comunicato ufficiale della competizione. Le gare delle tre classi si disputeranno infatti presso l’Autodromo Oscar y Juan Galvez, circuito collocato alle porte della metropoli.

Da quanto trapela, il tracciato sarà totalmente rinnovato ed aggiornato nel layout. La pista è stata già in passato teatro di tante gare del Motomondiale, vivendo il suo culmine negli anni Sessanta, Ottanta e Novanta, con l’ultimo evento datato 1999. Stando alle parole di Jorge Maxri, Capo del Governo della Capitale argentina, i lavori cominceranno ad ottobre. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire uno dei migliori circuiti al mondo, alla stregua di Montmelò e Silverstone.

Grande la soddisfazione di Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sport, azienda che detiene i diritti della MotoGP: “Si tratta di una notizia fantastica per la MotoGP, e per gli appassionati in Argentina e America Latina. Un grande appuntamento che ci porta vicini al cuore di Buenos Aires, un contesto emblematico non solo a livello di Paese e continente, ma anche a livello globale. La passione del pubblico che abbiamo visto nei recenti Gran Premi in Argentina, ampia e di lunga data, è leggendaria e siamo entusiasti di far sapere loro dove li rivedremo – e quando – mentre continuiamo a lavorare con Grupo OSD per riportare lo sport più avvincente al mondo in Argentina”.

Ricordiamo che, quest’anno, l’appuntamento argentino ha segnato un nuovo record di spettatori, con la bellezza di 208.979 appassionati che hanno gremito gli spalti di Termas de Rio Hondo.