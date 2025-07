MotoGP, i precedenti di Bagnaia al Sachsenring. ‘Pecco’ ha spezzato la maledizione nel 2024

Ce ne è voluto di tempo prima che Francesco Bagnaia riuscisse a imporsi al Sachsenring, eppure alfine ce l’ha fatta! “Chi l’ha dura la vince”, recita un proverbio popolare, perfettamente applicabile al rapporto di Pecco con il tortuoso tracciato tedesco, cominciato in sordina ben dodici anni orsono.

Per la verità, non arriva alcuna soddisfazione in Moto3, dove chiude nelle retrovie all’esordio (2013), diserta per infortunio l’edizione 2014, si ritira nei primi giri del 2015 e non va oltre un’anonima decima piazza, a mezzo minuto dal vincitore, nel 2016.

L’esperienza cadetta in Moto2 comincia con un podio, un terzo posto conseguito in volata nel 2017, alle spalle di Franco Morbidelli e Miguel Oliveira, ma davanti a Simone Corsi e Mattia Pasini. Deludente, viceversa, il 2018. Finisce fuori pista nelle fasi iniziali, compromettendo la sua gara, conclusa poi in dodicesima posizione.

Anche il rapporto con la MotoGP non comincia benissimo, poiché nel 2019 conclude fuori dalla zona punti. È poi quinto, senza infamia e senza lode, nel 2021. A seguire c’è la sciagurata caduta del 2022, un erroraccio al quale fortunatamente pone ampiamente rimedio nelle gare successive.

Il 2023 e il 2024 sono gli anni dei duelli con Jorge Martin. Bagnaia è secondo, sia nella Sprint che nel GP di due anni orsono, battuto dall’iberico. Anche dodici mesi fa, dopo il terzo posto nella gara breve, Pecco sembra destinato alla piazza d’onore. Invece lo spagnolo si stende al penultimo giro, consegnandogli il primo successo al Sachsenring su un piatto d’argento.