MotoGP, GP Germania 2025. Marc Marquez pronto a dettare legge. Qualcuno si ribellerà al Tiranno del Sachsenring?

Tutti contro Marc Marquez, Marc Marquez contro tutti. Questo il tema del Gran Premio di Germania 2025 di MotoGP che, oggi, vivrà la giornata dedicata alle qualifiche e alla Sprint. Chiaramente, lo spagnolo è doppiamente il favorito. Sia per quanto mostrato in stagione (6 GP e 9 Sprint vinte sinora) sia per i pregressi del Sachsenring (8 vittorie nella classe regina a fronte di 9 partenze).

Il trentaduenne iberico, ieri, ha dato l’impressione di nascondersi e di avere margine. Tanto margine. Vedremo se la sensazione sarà corroborata dai fatti. Soprattutto, scopriremo se qualcuno avrà la forza per sfidarlo. I due nomi più accreditati restano quelli del fratello Alex e di Francesco Bagnaia. Il primo è sicuramente veloce sul giro secco, ma resisterà alla mano dolorante anche sul long-run? Il secondo è sempre lì, seppur perennemente un passo indietro rispetto al compagno di box.

Un nome caldo sarà sicuramente quello di Fabio Di Giannantonio, che si propone come rivelazione del weekend. Ieri, il romano si è dimostrato velocissimo. Non va dimenticato come abbia per le mani una Ducati in tutto e per tutto identica a quelle pilotate da Marc Marquez e Pecco. Lui ha detto che l’obiettivo è di raggiungere il medesimo livello, ieri si sono visti dei segnali in tal senso, che dovranno però essere confermati.

Per il resto, uscendo dal branco Ducati, Fabio Quartararo può essere il principale outsider in qualifica, mentre Marco Bezzecchi avrà modo di esserlo quando più conterà, ovvero quando saranno conferiti i punti iridati. Nel frattempo, Aprilia si è tolta un pensiero, vincendo il braccio di ferro con Jorge Martin, dinamica che potrebbe aiutare l’ambiente a essere più sereno e concentrato sul lavoro da svolgere in pista.