MotoGP, GP Germania 2025. Marc Marquez e la Ducati “condannati a vincere” al Sachsenring!

Il Mondiale di MotoGP riparte dopo una settimana di pausa. Il Gran Premio di Germania, programmato dall’11 al 13 luglio, si disputerà sul tracciato in cui il dominatore della stagione ha già vinto una pletora di gare. Marc Marquez ha difatti trionfato al Sachsenring 8 volte su 9 presenze nella classe regina, con una percentuale di successi che sfiora il 90%.

Considerando come El Trueno de Cervera quest’anno abbia primeggiato in 15 dei 20 appuntamenti agonistici andati in scena tra Sprint e GP veri e propri, è evidente come la tavola sia apparecchiata per il quarto en plein consecutivo da parte dello spagnolo, il quale dopo il (relativamente) tribolato weekend di Silverstone, non ha più lasciato quartiere agli avversari, arraffando il bottino pieno tra Aragona, Italia e Olanda.

Sono 111 i punti raccolti a giugno da Marquez. Su 111 possibili, beninteso! Così, nell’arco di tre weekend, nella classifica generale del Mondiale, il trentaduenne iberico è passato da +24 sul fratello Alex e +72 su Francesco Bagnaia, rispettivamente a +68 e +126. Un mese che ha indirizzato con decisione il titolo 2025 verso Cervera.

Certo, sarebbe paradossale se Marc dovesse patire una sconfitta proprio al Sachsenring dopo essersi imposto in due autodromi storicamente “nemici” quali il Mugello e Assen! Però lo sport, così come la vita, è imprevedibile. Ogni avvenimento può essere probabile o improbabile, ma di scontato o impossibile non c’è quasi nulla.

Vedremo se il fratello Alex, con il quale lo scorso anno condivise per la prima volta un podio (situazione fattasi comune nella stagione corrente), verrà dichiarato abile e arruolabile dopo l’infortunio patito ad Assen e se potrà essere davvero competitivo. Vedremo, anche, se Francesco Bagnaia avrà modo di guastare la festa all’ingombrante compagno di box. Dopotutto, Pecco è l’unico pilota capace di battere El Trueno de Cervera in uno dei suoi contesti preferiti!

Riflettori puntati anche su Marco Bezzecchi e sull’Aprilia. Il tortuoso tracciato tedesco non ha mai detto particolarmente bene né al pilota riminese, né alla Casa di Noale. Però il morale è alto, i risultati stanno arrivando e la curva prestazionale è in crescita. Sono loro la principale alternativa al branco Ducati, che vale la pena di ricordarlo, al Sachsenring, negli ultimi due anni, ha sempre monopolizzato le prime cinque posizioni!

Insomma, in Sassonia Marc Marquez ha vinto 8 volte su 9 partenze e Ducati è reduce da due “cinquine” consecutive (non esiste altro tracciato dove l’azienda di Borgo Panigale abbia fatto altrettanto). Ecco perché si può parlare, a tutti gli effetti, di “Condanna a vincere”!