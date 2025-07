MotoGP, GP Cechia 2025. La 3B italiana (Bagnaia, Bezzecchi, Bastianini) potrà infastidire Marc Marquez?

Il Gran Premio di Cechia 2025 di MotoGP scatterà alle ore 14:00 di domenica 20 luglio, proponendo un chiaro tema. Marc Marquez proseguirà il suo implacabile filotto vincente, oppure qualcosa o qualcuno interromperà un monologo cominciato nella Sprint di Aragon a inizio giugno?

La supremazia dello spagnolo si sta facendo sempre più marcata e la gara dimezzata di ieri ne è stata la dimostrazione. Ha sovrastato prestazionalmente Francesco Bagnaia e, quando la pressione delle gomme anteriori è diventata una magagna da gestire per entrambi, si è vista una differenza enorme. Il trentaduenne catalano ha vinto comunque, il ventottenne piemontese è scivolato al settimo posto. Un abisso concettuale.

Ormai, a El Trueno de Cervera, è sufficiente piazzarsi per tramutare in realtà il sogno di tornare Campione del Mondo. Generalmente, però, non si accontenta. Sa bene come picconare moralmente gli avversari non faccia altro che accentuare ulteriormente la sua superiorità. Spietato e chirurgico, il veterano iberico sembra non voler perdere occasione per ricordare a tutti di essere tornato padrone assoluto del Motomondiale, tanto quanto lo è stato nel decennio scorso.

Avversario di giornata per Marquez cercasi. Forse, oggi, le 3B italiane potranno dare fastidio a Marc. Bagnaia scatta dalla pole position ed è sempre più incisivo nei Gran Premi di quanto non lo sia nelle Sprint. Lo stesso discorso vale per Marco Bezzecchi, tornato una certezza, ed Enea Bastianini, ieri capace di brillare di luce propria per la prima volta da quando è in sella a una KTM.

A proposito di KTM, l’arrembante Pedro Acosta vorrà dar seguito alla piazza d’onore della Sprint. Proprio semplice non sarà, ma potrebbe essere proprio lui la variabile impazzita del Gran Premio. Più del meteo, che dovrebbe essere bello. La possibilità di gareggiare sotto l’acqua non è nulla, ma secondo le previsioni è molto bassa.