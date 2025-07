MotoGP, Francesco Bagnaia: “Una pole che dedico al team. Essere passato dalla Q1 mi ha dato una mano”

Marc Marquez. Sempre Marc Marquez? E invece no. Lo spagnolo cade sul più bello ed è Francesco Bagnaia a mettere a segno la pole position del Gran Premio della Cechia, dodicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2025. Sul tracciato di Brno il pilota portacolori del team Ducati Factory non ha lasciato scampo ai rivali, centrando la migliore prestazione in una Q2 davvero emozionante.

Il due-volte campione della classe regina ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:52.303, davanti a Marc Marquez, che si ferma a 219 millesimi, ma che cade quando stava andando a segnare il nuovo record. In prima fila anche Fabio Quartararo a 305. Quarto Marco Bezzecchi a 341, quinto Joan Mir a 460, sesto Raul Fernandez a 493, quindi settimo Pedro Acosta a 527, ottavo Alex Marquez a 547, nono Johann Zarco a 574, decimo Jack Miller, infine 11° Enea Bastianini davanti a Jorge Martin.

Al termine delle qualifiche sulla pista ceca Pecco ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente se me lo avessero detto prima avrei messo mille firme. Aver iniziato dalla Q1 mi ha dato una mano, così ho capito come sfruttare la gomma. Tra time attack e passo gara sono due mondi diversi su questa pista. Il tempo nella Q2 è stato ottimo, ho sfruttato il momento giusto. Sono molto contento. Regalare una pole al team è sempre bello”.

Una pole che è la prima dell’anno per Bagnaia. A questo punto il mirino è sulla Sprint Race delle ore 15.00. “Sarà davvero interessante capire la scelta delle gomme, perché questo asfalto mangia parecchio gli pneumatici. A livello di passo non ho provato molto, perché tenere la costanza non è facile”.