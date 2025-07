MotoGP, Francesco Bagnaia: “Non mi piace arrivare sempre terzo, troppa fatica sul bagnato”

Dopo un alcune variazioni sul tema, ritorna il tradizionale spartito nella MotoGP. Francesco Bagnaia ha infatti staccato la terza posizione in occasione della gara lunga valida per il GP della Germania, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2025. Un podio che potrebbe dare morale a “Pecco” che, come al solito, ha dovuto cedere il passo al compagno di squadra Marc Marquez ed alla Gresini del fratello Alex.

Nella fattispecie il pilota piemontese, partito dalle retrovie, si è rivelato più solido rispetto a tanti altri contendenti, molti dei quali caduti strada facendo, tra cui anche Fabio Di Giannantonio e soprattutto Marco Bezzecchi. Una volta arrivato al parco chiuso, il centauro della Ducati ha commentato quanto fatto:

“È stata molto dura – ha detto “Pecco” – le condizioni erano migliori rispetto all’anno scorso ma era molto complicata curva. 1. Samo riusciti ad arrivare terzi. Quest’anno non importa se parto avanti o dietro, finisco comunque tra i primi tre. Voglio ringraziare il team, cercheremo di valutare gli aspetti positivi di questo wekend“.

Poi, approdato ai microfoni di Sky Sport Italia, il ducatista ha analizzato più nel dettaglio la sua giornata: “La gara di ieri rimane fissa nella mia testa e dimostra quanto dobbiamo migliorare sul bagnato, esattamente come successo a Le Mans. Oggi siamo partiti bene, mi sono liberato di tanti piloti subito. Era dura con il davanti, si rischiava alla 1, alla 10, alla 8 alla 13. Si è faticato, ma è stata una gara simile ad altre. Ero lì, mi sono avvicinato a zero cinque, poi mi sono lasciato andare. Non mi piace finire tutte le gare terzo“.

Bagnaia ha quindi proseguito: “Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Sono positivo, sono soddisfatto del risultato perché non puoi mai sapere cosa succede se parti da dietro; sapevo di poter lottare per il podio ma sono successe tante cose, tanti piloti hanno sbagliato. Io ad Alex eravamo simili a livello di ritmo e sensazioni. Bisogna fare due tre passi avanti e proseguire nella direzione che abbiamo già preso. Più le gomme si consumano più faccio fatica, in generale sono sempre stato bravo a gestire il consumo; prima quando decidevo di spingere ne avevo, adesso già gestendo la gomma dietro non arrivo a fare niente, è come se facessi fatica a scaricare per terra la trazione e la potenza. Questo è il motivo per cui sul bagnato faccio più fatica“.

In ultimo il pilota ha chiosato: “Le tante cadute in curva 1? La temperatura era ottimale per la gomma e per andare forti, tanté che il venerdì avevamo fatto record della pista, oggi il problema era il vento da dietro, quando entravi lasciando i freni era tosta rallentarla, era come se arrivasse una spinta forte“.