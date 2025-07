Francesco Bagnaia infuriato: “Non mi hanno messo la media al posteriore. Già ho problemi, se poi ci complichiamo la vita…”

Ennesimo turno da dimenticare per Francesco Bagnaia. Il pilota del team Ducati Factory, infatti, non va oltre la tredicesima posizione al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio della Cechia, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025 e, di conseguenza, domani dovrà passare dalla Q1 nel corso delle qualifiche. Sul tracciato di Brno, di nuovo bagnato dopo la pioggia torrenziale che si è abbattuta poco prima del via della sessione, abbiamo assistito ad un turno particolare, con l’asfalto che è andato ad asciugarsi ma che, ad ogni modo, non ha permesso di montare le gomme slick.

Il miglior tempo è di Marc Marquez che ha fatto fermare i cronometri sul 2:03.935 con 469 millesimi su Johann Zarco, mentre è terzo Fabio Quartararo a 530. Quarta posizione per Marco Bezzecchi a 557 millesimi, quinta per Jorge Martin a 721, mentre in sesta troviamo Jack Miller a 781. Settimo Joan Mir a 876 millesimi, ottavo Enea Bastianini a 943, quindi nono Alex Marquez a 1.058 mentre completa la top10 Pedro Acosta a 1.283. Non va oltre la 13a posizione Pecco Bagnaia a 1.505.

Al termine delle pre-qualifiche, il pilota del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport. Il nativo di Torino rivela i motivi della sua arrabbiatura al momento del rientro ai box: “Volevo la gomma media da bagnato nel finale ma non me l’hanno messa. Ad ogni modo è stata una giornata positiva giornata positiva fino a che non abbiamo completamente sbagliato la strategia. Ora sono fuori dai 10 e basta.”.

Pecco Bagnaia prosegue nel suo racconto: “Davvero, la giornata in generale è stata positiva. Andavamo molto forte sull’asciutto e bene anche sul bagnato. Abbiamo perso un po’ troppo tempo nel box e, se già siamo a rischio top10, e andiamo a complicarci la vita come abbiamo fatto, beh mi fa arrabbiare ancora di più. Siamo in un periodo complicato e non riusciamo a svoltarlo. Sarebbe fondamentale, almeno, non complicarsi la vita come oggi. Quest’anno sull’asciutto fatico, sul bagnato proprio non vado. Domani? Sarà fondamentale la qualifica per non partire indietro”.