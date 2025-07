MotoGP, fioccano i forfait nel GP di Germania: infortuni per Morbidelli e Vinales

La MotoGP fa tappa in Germania sul circuito del Sachsenring, una seconda casa per Marc Marquez. Il pilota spagnola ha già messo il suo timbro in questo weekend, trionfando nella sprint al termine di un duello bellissimo fino all’ultimo giro con Marco Bezzecchi. Una vittoria in rimonta per Marquez dopo i problemi avuti in partenza, con il podio completato poi anche dal francese Fabio Quartararo e con Pecco Bagnaia solamente dodicesimo ed in grande crisi. Purtroppo è stata anche una gara segnata dalla caduta di Franco Morbidelli, che non sarà in griglia di partenza quest’oggi.

Il pilota del team VR46 è stato protagonista di un highside in curva 8, finendo poi nella ghiaia ad alta velocità. Una caduta sicuramente molto dolorosa per Morbidelli, che si procurato un infortunio alla spalla sinistra, che non gli permetterà di essere al via quest’oggi. Morbidelli tornerà in Italia già in giornata e si sottoporrà poi a tutti gli accertamenti medici del caso.

Quella di Morbidelli non è stata l’unica caduta del sabato, visto che nelle qualifiche è arrivata anche quella di Maverick Vinales, che si è procurato la rottura tendine sovraspinato della spalla sinistra, che lo ha portato a rinunciare a tutto il weekend al Sachsenring. Anche lo spagnolo è stato protagonista di un highside in curva 4 e le conseguenze sono state pesantissime.

Un GP di Germania stregato e da dimenticare per il team Ktm Tech3, che ha perso entrambi i piloti ufficiali per questo fine settimana tedesco. Infatti ancora prima dell’infortunio di Vinales era arrivato il forfait di Enea Bastiani a causa dell’appendicite. Il pilota italiano dovrebbe recuperare per il GP della Cechia a Brno, dove invece la presenza di Vinales resta in fortissimo dubbio.