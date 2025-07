MotoGP, Fabio Quartararo: “Oggi mi sono trovato bene con la pioggia, il nostro punto forte era il davanti”

Si è appena conclusa la Sprint Race del Gran Premio di Germania 2025, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito del Sachsenring, è stato Marc Marquez a conquistare la vittoria in rimonta dopo una partenza errata. Lo spagnolo sale così a dieci successi nelle gare del sabato, allungando ancora in testa al Mondiale.

Secondo un grande Marco Bezzecchi (+0.938), beffato solo all’ultimo giro dal fuoriclasse spagnolo. Completa il podio la Yamaha di Fabio Quartararo (+4.361) che, nel finale, è riuscito a tenere dietro Fabio Di Giannantonio (+4.683). Quarta posizione per il centauro del VR46 Racing Team. Malissimo Francesco Bagnaia che chiude dodicesimo fuori dalla zona punti (+20.339).

Brutta caduta invece per Franco Morbidelli mentre era in seconda posizione all’inseguimento di Bezzecchi. L’italiano è stato portato al centro medico per accertamenti dopo la scivolata. Ai microfoni di Sky Sport, Fabio Quartararo si è espresso così sulla sua gara: “Sappiamo che i primi giri sono molto importanti per noi, mi sono trovato molto bene, ogni giro che passava facevo un po’ di fatica in più ma avevo un buon gap con il terzo”.

“Il nostro punto forte è davanti, stavo andando veramente al limite. Penso che questa sia stata la chiave della gara. Con il grip dietro ho faticato, le Ducati su questo ci battono, con la pioggia questo è fondamentale. Penso che sull’asciutto il nostro passo non era ottimo, probabilmente non avrei fatto il podio se le condizioni rimanevano le stesse. Speriamo che domani ci sarà una sorpresa”, ha poi concluso il francese.